Co vlastně Fico v Moskvě chtěl?
Jářku nejsem si jistý.
Už nevládnou tam komunisti ani demokrati,
lidé padají z oken nebo mizí jako kdysi, aniž se kdy vrátí.
Fašisti posílají přes hranici drony
(prý na fašisty).
Jářku nejsem si jistý
Možná tam jel pro trochu přízně,
pro trochu tepla srdce nebo podané ruky,
pro možnost srozumění.
Pro naděje na souznění alespoň trošičku.
Jako když do teplého ještě popela se dýchne,
co zbývá z ohníčku.
Vždyť v řece Jauze pod Glebovským mostem ryby plují stejně jak vždy pluly
a kdekdo zpívá ruskou písničku.
Nejsem si jistý.
Jaroslav Herda
Jana Hrušínského se s panem Nožičkou netáži
Zamyšlení nad blogem pana Josefa Nožičky „Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského“
Jaroslav Herda
Andrej Babiš si modrou knížku neopatřil
Reakce na sdělení obsaženém v blogu pana Josefa Nožičky „Nehoráznost premiéra Babiše“ . Též míru zdar!
Jaroslav Herda
Mír je, když válka dřímá.
Tématem je jedna z příčin vzniku válek. Zjednodušeně řečeno - potřeba uspokojení osobních ambicí na úkor druhých.
Jaroslav Herda
Trochu mne vyrušil poslanec Nerušil
Jako by konec cesty úpadku byl kdesi za obzorem. Co uvidíme za ním? Pokračování, a nebo nad hrobem se dočkáme jejího konce?
Jaroslav Herda
Ku vzkříšení
Tématem je pouhé připomenutí rozumu, jenž by neměl zůstat stranou, když se předmětem obhajoby stane udavačství.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách
Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S...
Varhanní koncert na hradě
I letos se na hrad Valdštejn vrací Zdeňka Nečesaná, vedoucí varhanního oddělení ZUŠ z Mladé...
7 originálních filmů, které musíte vidět v květnu. Jejich propagace je přitom téměř nulová
Květnová filmová nabídka nestojí jen na pokračováních, prequelech, remacích a rebootech. O...
Divadlo v Mostě převádí na jeviště verneovku a dílo dramatičky Steelové
Mostecké divadlo uvede jako další premiéru sezony na velké scéně dílo britské dramatičky Beth...
- Počet článků 556
- Celková karma 11,17
- Průměrná čtenost 445x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/