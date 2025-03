Co by bylo cool, kdyby se pro Trumpa a Vance stalo trendy.?

Komentář k návštěvě J. D. Vance Grónska a ke slovům Donalda Trumpa na téma Evropa, Grónsko, Dánsko, Bezpečnost.

Pár slov pro pana J. D. Vance o tom,

že nemám vlídné pochopení

pro jeho dobové a politické tance.

Ani pro tajemné Trumpovy náznaky,

co bude po tom,

když Evropa se nepodvolí.

Že dostane se jí co neposlušným uličníkům

nutného jakéhosi vysvětlení.

Přiznávám rozpaky.



Možná se někomu to jeví cool

současně okázale pokoušet se vlísat Gróňanům.

Vyčítat Dánům špatně odvedenou práci

pro zajištění jejich bezpečnosti.



I’am sorry, Mr. Vance.

Je to tak dávno,

kdy poprvé jsem viděl West Side Story.

Co opravdu by bylo cool, kdyby se stalo trendy?

Kdybyste pozornost svou upřel na bezpečí vlastních spoluobčanů.

Na zločinné gangy o tisících hlav.

Kdybyste zvládnul je pro klidnější americké sny,

nejméně stotisícový srocený dav by provolal vám slávu.

Přeji vám na pořádně odvedenou práci šťastné dny.