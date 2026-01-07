Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní
Pokud Andrej Babiš nevaroval pro nic za nic před politickými procesy vedenými proti němu, možná že na někoho něco má ve formě zatím jen nepřímých důkazů o možných nebezpečenstvích hrozících jeho osobě ze strany orgánů činných v trestním řízení, ne-li přímo o připravovaných zlovolných spiknutích. Možná má zatím pouze indicie, což ještě není dost na gruntovní čistku v justici. Proč by tedy měli vítězové voleb riskovat, že se premiér stane obětí nenávisti, závisti a zlé vůle vůbec, pokud v justici stále vězí hluboko zaťaté „fialové drápy“ současné opozice?
V rozhovoru v roce 2019 pro svou MF Dnes Babiš doslova řekl: „Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel.“
V rozhovoru pro iRozhlas.cz v září 2022 řekl advokát Jan Kalvoda: „Jestli je to politický proces, pak jako dlouholetý šéf exekutivy nese odpovědnost za to, že mohl vzniknout.“
Pokud by Andrej Babiš a jeho političtí partneři podezírali orgány činné v trestním řízení z podjatosti a získali by důkazy zpochybňující nezávislost soudní moci ve vztahu k předmětné věci, bylo by logické a oprávněné s vydáním k trestnímu stíhaní nepospíchat.
Ale i kdyby Andrej Babiš jako premiér nové vlády takové důkazy získal a rozhodl se před svým vydáním udělat pořádek v justici, přece jen by to byla situace vyvolávající rozpaky, neboť, jak vyplývá ze slov Jana Kalvody, napravoval by pravděpodobně i důsledky vlastní nepozornosti či liknavosti v minulosti.
A vyznělo by nadmíru komicky, kdyby se ukázalo, že si na obavy z domněle politického procesu zadělal sám výkonem své vlastní moci, pod jejímž vlivem justice prostě zplaněla do nevyzpytatelnosti bez jakýchkoli politických vlivů a drápů.
A zplaněla? Možná že nová vláda někoho pověří, kdo forenzně justici ohledá.
Jaroslav Herda
Blíží se čas změny
Blíží se čas změny. Jak jinak, když vzduch voní nadějemi vždy i přes zápach. A nebude-li konec světa, i já věřím, že tbude líp.
Jaroslav Herda
Grčálkovic jablůňka
Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.
Jaroslav Herda
Ne každý, kdo umí číst a psát, je schopen vždy pochopit text kodexu blogera.
Člověk může být něčím rozrušen a v momentální ztrátě pozornosti si může chybně vysvětlit bod 19 kodexu blogera.
Jaroslav Herda
Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)
Jsou mezi nimi lidé nenápadní a skromní, ale i pyšní, nadutí a ješitní, přecitlivělí na jakoukoli kritiku.
Jaroslav Herda
Obhájce novoročního projevu Tomia Okamury mohl být zábavnější
Inspirováno článkem „Okamura jako Jan Hus“ Jana Lněničky. Autor promarnil příležitost rozesmát čtenáře.
