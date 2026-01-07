Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní

Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.

Pokud Andrej Babiš nevaroval pro nic za nic před politickými procesy vedenými proti němu, možná že na někoho něco má ve formě zatím jen nepřímých důkazů o možných nebezpečenstvích hrozících jeho osobě ze strany orgánů činných v trestním řízení, ne-li přímo o připravovaných zlovolných spiknutích. Možná má zatím pouze indicie, což ještě není dost na gruntovní čistku v justici. Proč by tedy měli vítězové voleb riskovat, že se premiér stane obětí nenávisti, závisti a zlé vůle vůbec, pokud v justici stále vězí hluboko zaťaté „fialové drápy“ současné opozice?
V rozhovoru v roce 2019 pro svou MF Dnes Babiš doslova řekl: „Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel.“
Odkaz
V rozhovoru pro iRozhlas.cz v září 2022 řekl advokát Jan Kalvoda: „Jestli je to politický proces, pak jako dlouholetý šéf exekutivy nese odpovědnost za to, že mohl vzniknout.“
Odkaz
Pokud by Andrej Babiš a jeho političtí partneři podezírali orgány činné v trestním řízení z podjatosti a získali by důkazy zpochybňující nezávislost soudní moci ve vztahu k předmětné věci, bylo by logické a oprávněné s vydáním k trestnímu stíhaní nepospíchat.
Ale i kdyby Andrej Babiš jako premiér nové vlády takové důkazy získal a rozhodl se před svým vydáním udělat pořádek v justici, přece jen by to byla situace vyvolávající rozpaky, neboť, jak vyplývá ze slov Jana Kalvody, napravoval by pravděpodobně i důsledky vlastní nepozornosti či liknavosti v minulosti.
A vyznělo by nadmíru komicky, kdyby se ukázalo, že si na obavy z domněle politického procesu zadělal sám výkonem své vlastní moci, pod jejímž vlivem justice prostě zplaněla do nevyzpytatelnosti bez jakýchkoli politických vlivů a drápů.

A zplaněla? Možná že nová vláda někoho pověří, kdo forenzně justici ohledá.

Autor: Jaroslav Herda | středa 7.1.2026 13:56

Jaroslav Herda

  • Počet článků 484
  • Celková karma 10,70
  • Průměrná čtenost 466x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

