Chystá se hnutí ANO (Andrej Babiš) zasadit koalici ránu z milosti?

Adrej Babiš má reálnou šanci před parlamentními volbami taktickým úderem srazit své soupeře na kolena.

Bylo by to logické vyústění příprav, které se zdají kulminovat zpochybněním duševního zdraví premiéra Fialy. Reakce na sociálních sítích jasně ukazují, že u voličů ANO a odpůrců premiéra Fialy měla jeho kriticky diagnostikující slova veliký úspěch.

Nebylo by tedy překvapením, kdyby hnutí ANO (Andrej Babiš) ve volební kampani vytáhlo žhavou kartu. Eso, které by jeho hlavní rivaly zcela ochromilo a přibilo na pranýř.

Co by mohlo být zprávou takové brizance? Představme si například, že se uprostřed volební kampaně na webu PrahaIN.cz objeví článek o nejmenovaném členovi koalice, který se s již dříve nejmenovaným učitelem (v článku Děti zástupců ANO se před volbou prezidenta musely zpovídat před celou třídou) pokusil v soumračném tichu borového hvozdu vykolejit vláček subtragáček, v němž se v podvečer vracely děti členů hnutí ANO z výletu.

Dále si představme, že by po uveřejnění takového článku vystoupil v hlavních zprávách ČT Andrej Babiš a navázal na své rozhořčené odsuzení nekalých praktik ve volební kampani ze dne 8. 2. 2023 (tiskovka 21. minuta) třeba takto:

Jen těžko nacházím slova pro tento hanebný čin motivovaný nenávistí. Jen šťastnou náhodou si nejmenovaný houbař (nejmenovaný v rámci ochrany svědků) všiml dvou podezřelých postav okounějících v místě, jimž pak toho večera projížděl osobáček subtragáček s dětmi mých milých kolegyněk a kolegáčků. Nevracely se z obyčejného výletu. Pro celé naše hnutí je to velmi citlivé téma, ale jsem nucen zmínit, že to byl jeden z ozdravných výletů za účasti jejich terapeuta. Nikdo si neumíte představit, jak tyto děti zasáhly události předcházející zvolení současného prezidenta a jak strašně strašidelným tlakům musely tehdy čelit. A to nejen Petr, syn toho a toho z hnutí ANO (toho a toho v rámci ochrany svědků). Zkuste si představit, co musel prožít ten téměř dospělý chlapec, když nakonec podlehl již zmíněnému strašně strašidelnému tlaku učitele, tedy tlaku fanatického příznivce Petra Pavla. Vystresován a ve strachu v podstatě zapřel své vlastní rodiče věrné našemu hnutí, když jako jejich favorita uvedl Petra Pavla , což navíc musel potvrdit svým podpisem.

Naděje na zhojení následků traumat zapříčiněných nenávistnou prezidentskou kampaní jsou po zamyšleném atentátu na naše ratolesti vepsí.

S lítostí musím konstatovat, že reakce PrahaIN se v minulém roce dopustila, jistě nikoli vlastní vinou, chybného odhadu, když jednomu urýpanému čtenáři odpověděla, že případy ponižování dětí členů hnutí ANO se řeší. Vážení, není to pravda. Šéfredaktor Jan Holoubek se patrně nechal zmást nějakým fejkem vypuštěným k uklidnění a zapomnění.

Kdyby se věc řešila, už bychom dávno měli k dispozici přinejmenším omluvu té nejmenované školy, kde došlo k tomu, co jsem 8.2. 2023 nazval tím největším hnusem prezidentské volební kampaně. A to nejen proto, že došlo k politicky motivovanému nátlaku na nezletilé žáky, ale i proto, že nejmenovaný učitel (nejmenovaný v rámci ochrany pachatele) porušil do té doby neslýchaným způsobem zákon na ochranu osobních údajů.

……………………………………………………………………………

Kladné hodnocení od příznivců hnutí ANO samozřejmě neočekávám. Závěrem si dovolím předvést jednoduchý úkon, jakým si lze odepřít i kladné hodnocení části příznivců a voličů koalice:

Uvážíme-li, že kritika prezidentské volební kampaně byla namířena proti pětikoalici a jí nakloněným novinářům, nepřímo i proti jí podporovanému Petru Pavlovi a že současně „odhalila“ její důsledky, pro jejichž povahu nacházíme paralely v šikaně padesátých let, pak je snadné říci, že se členové pětikoalice (demokraté) měli postarat o to, aby věc byla jednoduchým způsobem ověřena a dotčeným nezletilým žákům i jejich rodičům se dostalo řádné omluvy. Nestalo se.

Zkoumat duševní zdraví premiéra Fialy je nápad hodný expremiéra Babiše, čímž ani v nejmenším nechci naznačovat, že by se pan Fiala mohl ocitnout na ozdravné dovolené na Krymu. Nicméně jsem nakloněn myšlence, že když koalice bojující proti dezinformacím nechává občany tápat i v tak bizarní věci, vlastnosti supermana chybí nejen Petru Fialovi. Přinejmenším v předmětné věci třesoucí se rukou hodila flintu do Babišova řepkového pole, obrácena zády ke svým voličům.