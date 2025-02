Ne každý je schopen respektovat člověka, který si prošel tranzicí. To může vést i k tomu, že zachová se jako řepa, není -li v danou chvíli příliš myslící.





Chlap jako řemen.

Jak řemdih.

Tvrdý jak křemen.

Řízek, co do živého říznout neváhá.

Chlap, který jazykem svým umí šlehnout.

Udeřit slovem tak,

až mohlo by se zdát,

že pod čepicí dozrává mu květák nebo řepa.

Jen takového chlapa napadne napsat v oslovení slečně „chlapče“,

když do nosu hořčice mu stoupá z tranzice.