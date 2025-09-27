Charlie Kirk už se neomluví
Ne, nemohou si za to sami.
Kirk za to, že byl zastřelený.
Střelený Fico, že byl postřelený.
Trump jakbysmet.
A ani Babiš berlí praštěný není sám tím,
kdo bouli na hlavě si způsobil.
Nikdo z nich nikoho se o to neprosil.
*
Však ať už chceš či nechceš med,
nekopej jako pošuk do včelího úlu.
Někdy se nebezpečně sbírá na nečekanou odpověď.
Jaroslav Herda
Naléhavě vás žádám
Reakce na článek - https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828
Jaroslav Herda
Patří ti více bytů? Jen mysli na krávy.
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/ziegler/patri-ti-vic-bytu-jsi-zlocinec-pirati-a-stacilo-siri-nenavist-a-tridni-boj.Bg25090818 a malá připomínka o ubývání veřejného prostoru
Jaroslav Herda
Zdeňku Pohlreichovi zase nic neuniklo
Jeho pozornost nebyla oslabená ani exotickým prostředím, ani omamnými vůněmi neznámých bylin. Raději nedomýšlet, co riskoval.
Jaroslav Herda
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“
Byla to lež, a nebo zbožné přání snílka, či jeho slepá víra kdysi nakažlivá? Chytlavá účelová vějička?
Jaroslav Herda
Ve službách favoritů
Není služba jako služba. Takže nic nového. Nic objevného. Jen zase trochu jinak o „užitečných“ služebnících.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Řekli, že jsme lůza. Předvedeme, co dezoláti dokážou, vzkazuje Sterzik
Necelý týden před otevřením volebních místností se v Praze koná společná za účasti politiků hnutí...
Dánsko zaznamenalo další incident s drony nad vojenským letištěm
Dánsko ohlásilo další nelegální přelet jednoho nebo více neidentifikovaných dronů nad místním...
Letňany ukazují, že bytovou krizi řešíme, říká pražská lídryně SPOLU Černochová
Pražská lídryně SPOLU Jana Černochová kvituje plánovaný převod státních pozemků kolem konečné...
Dálnice D46 je zavřená kvůli skoku člověka z mostu. Na místě se tvoří kolony
Kvůli skoku člověka z mostu je uzavřena dálnice D46 mezi exity 37 a 267 u Slavonína ve směru na...
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 424
- Celková karma 7,51
- Průměrná čtenost 497x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/