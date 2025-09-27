Charlie Kirk už se neomluví

A nepoprosí o odpuštění za účast na pokusu o dobytí Bílého paláce. https://pehe.cz/2025/09/20/tah-kirkem-a-stare-dobre-penize-jak-trump-valcuje-svobodu-medii/

Ne, nemohou si za to sami.
Kirk za to, že byl zastřelený.
Střelený Fico, že byl postřelený.
Trump jakbysmet.
A ani Babiš berlí praštěný není sám tím,
kdo bouli na hlavě si způsobil.
Nikdo z nich nikoho se o to neprosil.
*
Však ať už chceš či nechceš med,
nekopej jako pošuk do včelího úlu.
Někdy se nebezpečně sbírá na nečekanou odpověď.






Autor: Jaroslav Herda | sobota 27.9.2025 10:06 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Jaroslav Herda

Naléhavě vás žádám

Reakce na článek - https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828

26.9.2025 v 0:02 | Karma: 8,84 | Přečteno: 197x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Patří ti více bytů? Jen mysli na krávy.

Reakce na článek https://blog.idnes.cz/ziegler/patri-ti-vic-bytu-jsi-zlocinec-pirati-a-stacilo-siri-nenavist-a-tridni-boj.Bg25090818 a malá připomínka o ubývání veřejného prostoru

25.9.2025 v 18:05 | Karma: 10,99 | Přečteno: 319x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Zdeňku Pohlreichovi zase nic neuniklo

Jeho pozornost nebyla oslabená ani exotickým prostředím, ani omamnými vůněmi neznámých bylin. Raději nedomýšlet, co riskoval.

25.9.2025 v 14:51 | Karma: 9,43 | Přečteno: 355x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“

Byla to lež, a nebo zbožné přání snílka, či jeho slepá víra kdysi nakažlivá? Chytlavá účelová vějička?

25.9.2025 v 9:01 | Karma: 9,41 | Přečteno: 179x | Společnost

Jaroslav Herda

Ve službách favoritů

Není služba jako služba. Takže nic nového. Nic objevného. Jen zase trochu jinak o „užitečných“ služebnících.

24.9.2025 v 10:35 | Karma: 4,01 | Přečteno: 117x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

19. září 2025  17:06

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

23. září 2025  16:02

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...

Řekli, že jsme lůza. Předvedeme, co dezoláti dokážou, vzkazuje Sterzik

27. září 2025  12:38

Necelý týden před otevřením volebních místností se v Praze koná společná za účasti politiků hnutí...

Dánsko zaznamenalo další incident s drony nad vojenským letištěm

27. září 2025  12:16

Dánsko ohlásilo další nelegální přelet jednoho nebo více neidentifikovaných dronů nad místním...

Letňany ukazují, že bytovou krizi řešíme, říká pražská lídryně SPOLU Černochová

27. září 2025  12:15

Pražská lídryně SPOLU Jana Černochová kvituje plánovaný převod státních pozemků kolem konečné...

Dálnice D46 je zavřená kvůli skoku člověka z mostu. Na místě se tvoří kolony

27. září 2025  12:14

Kvůli skoku člověka z mostu je uzavřena dálnice D46 mezi exity 37 a 267 u Slavonína ve směru na...

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Jaroslav Herda

  • Počet článků 424
  • Celková karma 7,51
  • Průměrná čtenost 497x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.