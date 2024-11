Černé dílo se daří, demokracie dál slábnou.

Myslím, že mají málo těch, kdo by se o ně starali. Ti, kteří měli by je chránit z titulu své moci, tak často činí, jen jako když seje a maluje.

Jako když seje pochybnosti umolousanou svou malátnou a opatrnou politikou Jo a Ne. A k tomu čerty maluje váhavou rukou a s druhou zastrčenou v zadku zve je k hostině.

USA v ringu světa klekly (nepíši, že lehly) na zem po háku, lhostejno jestli pravém nebo levém.

Rozhodně těžkém tak, že rekonvalescence bude dlouho bolet a dlouho trvat, protože společnost je rozetnuta jako krofky fraku, v chaosu jak nudle v hrnci mele se a tápe, plná ostnů.

A není divu. Všichni znají tu větu, že Amerika po atentátu na Johna F. Kenedyho bude navždy jinou. A byla. Ne proto, že za několik let byl zastřelen i jeho bratr Robert, ale proto, že byla oslabena důvěra občanů v instituce státu.

Útok na Kapitol má jeden rozměr navíc. Žádné temné síly v pozadí. Žádná velká tajemství. Přímočarý pokus o násilné uchopení moci jako v nějakém vzdáleném Utrhprdelánu. Je v tom cosi okázale zupáckého. Trump uštědřil svým občanům pořádnou lekci. Předvedl jim, že si s Ústavou Spojených států dokáže před zraky celého světa s gustem vytřít zadek a vrátit se na místo činu jako vítěz.

A co na to říká například místopředseda SPD na Praze 4 pan Šimon Míča?

Opětovné zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu je obrovskou vzpruhou pro všechny národní konzervativce na světě. Je to voda na mlýn pro všechny, kteří věří v existenci národního státu, v tradiční křesťanské hodnoty, v tradiční rodinu.

Zdroj: https://blog.idnes.cz/mica/trump-a-renesance-zapadnich-hodnot.Bg24110298

Samozřejmě, že pro mnohé lidi to vzpruhou je. Na sociálních sítích se kdejaký Trumpův stoupenec tetelí, jako kdyby Trump byl jeho strejda ze stejného gangu a jako prdlouš vnucuje těm nejásajícím, že jsou z Trupova vítězství úpně na hrnci. Proč? To se tak někdy stává malým spratkům, kteří si potřebují loknout z poháru vítězů a cítit se jako součást těch obrů. Trochu s nimi vyrůst. Alespoň do velikosti jejich nepatrného pšouku.

A nyní ještě hlouběji do té pro někoho slávy, pro jiné chandry. Pan Šimon Míča ve svém článku vyjmenovává lidi patřící k hnutí MAGA (Make America Great Again), jimiž se Trump obklopil. Patří k nim i synovec J. F. Kenedyho Robert F.Kenedy Jr. Dvě politické vraždy v rodině a sloužit pučistovi, který se pokusil násilím převzít moc, k tomu nemám víc co dodat. Nerozumím.

Docela rád bych znal názory účastníků útoku na Kapitol na Trumpovo opožděné odsouzení jejich řádění.

Americký prezident Donald Trump odsoudil středeční vpád svých příznivců do budovy Kapitolu ve Washingtonu. Ve videu, které dnes zveřejnil na twitteru, uvedl, že jej pobouřilo „odporné“ násilí, které události provázelo. Protestující podle něj znesvětili sídlo americké demokracie.

Zdá se, že když Trumpovi nateklo do bot, své použité stoupence (už neužitečné idioty) hodil přes palubu. Ze zprávy vyšetřovacího výboru:

V průběhu útoku Trumpa mnoho lidí přemlouvalo, aby nastalé násilí odsoudil a protestující vyzval k ukončení násilností a odchodu z Kapitolu. Trump tyto výzvy ignoroval a dle svědků cíleně „nechtěl učinit cokoliv, co by zastavilo násilí“. Trump vyčkával, jak se situace vyvine a zda bude mít síla násilného davu potenciál ovlivnit certifikaci voleb. Trump protestující vyzval k odchodu až několik hodin po začátku násilností. Tato samotná výzva měla okamžitý efekt a protestující z Kapitolu začali postupně odcházet.

Chápu, že prezidentské volby v USA mohl kdekdo vnímat s rozpaky a těžko by si mohl vybrat. Nebo že mohl mít vážné výhrady k demokratům a raději volil program republikánů. S programy jedněch i druhých jsem se seznámil jen v základních bodech. Mne především zaujaly indicie úpadku. A proto mne překvapuje ta ztráta paměti či zatmívání myslí. Někdy, zdá se i u těch, kteří s politicky motivovaným násilím mají svou vlastní zkušenost. Třeba i s ránou penrekem do hlavy 17. 11. 89´.