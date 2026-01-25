Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky
Váhal jsem, mám-li psát o tom, co zdá se být tak zřejmé. Váhal jsem i proto, že je to tak chmurné, až bezútěšné. Jako by už nikdy nebylo možné se ani zasnívat, jak se zasnívali lidé po „válce konce válek“, že ta byla tou poslední lekcí lidstvu. Lekcí vedoucí k probuzení pevné vůle k míru. Po Sommě, po Verdunu. Po chlóru a yperitu.
Ta druhá válka předčila tu první. Kdybych věřil na satana, pak jen v něm bych viděl příčinu. V jeho čaromoci, s níž vysál z lidských bytostí soucit do poslední kapky a ovládl je tak, že si libovali v hrůze, do níž vrhali nevinné oběti. Treblinka, slovo jak z dětské říkanky.
Nad ránem jsem si přečetl stručný vývoj té „války konce válek“ a sled událostí, které jí předcházely. Ale byly to jen ty vyjmenované události? Lze se vůbec dobrat všech příčin, když i ty mají své příčiny v jiných událostech před nimi?
Ambice jednotlivců a skupin, touhy po odplatě za prohry, obavy z ekonomické prosperity sousedů, vědomí vlastní ekonomické síly a síly zbraní umožňujících obsadit cizí území. Oprávněné i neoprávněné nezhojené pocity křivdy. A v neposlední řadě i propaganda, jejímž cílem je usnadnit vpád do cizí země a ospravedlnit jej před svým národem i před světem.
Až budou vytrhány břízy, černé bezy a všechno to poválečné křoví, které se uchytilo na ruinách ukrajinských měst, jak dlouho ještě potom budeme číst o tom, že Rusko bylo agresorem, ALE? Co je skryto za tím ALE? Omluva, jejíž přesnější znění je, že není se co divit. Vykličkované věty, že ruská agrese měla hlubší kořeny. Že není kouře bez ohně a tak dál a tak podobně. A tedy že je k pochopení zahájení té speciální války. Jistěže je. Je snadné pochopit především souvislost mezi ruskou agresí a její přípravou ve smyslu tvorby záminek, a to jak propagandou podporující separatisty na východě Ukrajiny, tak i fyzickou účastí na vyvolávání vyostřujících se nepokojů. Jsou příčiny, které umějí jaksepatří pojmenovat odbornými termíny psychologové a psychiatři.
Jevgenij Trundajev, Hrdina Ruské federace (pomník v Moskvě)
Ruská federace oficiálně popírala, že by byla přímo zapojená do konfliktů probíhajících na Ukrajině od roku 2014. Stejně jako tomu bylo, když probíhala Anexe Krymu Ruskou federací.
Přesto se nacházejí důkazy, kdy je doloženo působení vojáků ruské armády na Ukrajině. V bojích u kontrolního bodu 32, blízko sela Smile (Сміле), Alčevský rajón (Алчевський район) v samozvané a nikým neuznané (ani Ruskou federací) LLR byl dne 15. října 2014 zabit důstojník ruské armády Jevgenij Trundajev. Posmrtně mu byl udělen řád „Hrdina Ruské federace“ s udělením medaile „Zlatá hvězda“ – „za odvahu a statečnost projevenou při plnění služebních povinností“.[158][159]
To lze považovat za přiznání a důkaz, že tento konkrétní důstojník plnil na území Ukrajiny rozkazy velení Ruské armády.
