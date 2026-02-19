Bojí se Andrej Babiš Ufonů?
Pan Kříž ve svém blogu vyjadřuje pochopení pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru, kteří mají obavy z české justice. Vychází přitom z vlastní zkušenosti a svého zklamání nespokojeného účastníka soudních řízení.
Abychom mohli lépe porozumět obavám zejména Andreje Babiše, museli bychom vědět, co se dělo v české justici od 13. prosince 2017 do 17. prosince 2021, tedy v době, kdy byl Andrej Babiš celých osm let ve funkci předsedy vlády, aniž dokázal degradaci české justice zabránit nebo ji zastavit. Museli bychom vědět, proč Andrej Babiš dodnes nechce naši mysl připoutat k příčinám té neodvratné eroze základu a kotvy každé demokracie – nezávislé justice.
Pokud se někdo rozhodne řídit stát jako firmu, nemusí takové rozhodnutí nutně vést k vyšší kvalitě života obyvatel země, protože každou firmu je možné vést dobře, hůře, špatně i mizerně.
Ale u zkušeného a úspěšného podnikatele je znepokojivé, že se ani nepokusil dostát svému předsevzetí a ponechal justici svému osudu či spíše sobě samé, jakoby amputované od ministerstva spravedlnosti, jakoby odstavenou ke zplanění do té míry, že po letech i v něm samém vyvolává obavy coby instituce mocná a nereformovatelná, chráněna před lidmi nesoucími za její kvalitu odpovědnost. Ale čím chráněna? Nepropustným valem šípkového trní, za nímž panuje neohrožená tisícihlavá kreatura mající v hrsti životy všech, kteří se ocitnou v její lepkavé síti, v jejích tenatech?
Andreji Babišovi jistě neunikly varovné výstřelky české justice. Třeba případ soudce JUDr. Alexandra Sotoláře medializovaný v roce 2020, v němž se soudce dopustil manipulace s důkazním materiálem. Jistě mu neuniklo ani varovaní bývalé ministryně Benešové před důsledky falešné solidarity v justici (zmíněné i Panem Křížem).
Zdá se, že Andrej Babiš za celých těch osm let ve funkci neudělal pro ozdravení justice a zkvalitnění jejího chodu nic, co by mohlo dostatečně posílit jeho důvěru v ní a rozptýlit tak jeho strach.
Přesto byl ještě relativně nedávno Andrej Babiš s českou justicí spokojen a uznal i pochválil její nezávislost, když mu vyhověla:
„Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ uvedl Babiš.
Pokud je Babišova důvěra v nezávislost české justice tak vrtkavá, že je schopen ji jednou chválit a jindy zas občany jalově strašit jejím svévolným rozhodováním nerespektujícím zákon, je nasnadě otázka, proč se chtěl opět stát premiérem.
Justice není stát ve státě. Její nezávislost neznamená, že nikdo není zodpovědný za její kvalitu.
Jsem si jist, že se od Andreje Babiše nedočkáme následujících slov:
Vážení spoluobčané,
rád bych vám vysvětlil, proč se mi po dobu mého osmiletého působení ve funkci předsedy vlády nepodařilo uplatnit svůj vliv tak, aby se naše justice stala soudní mocí, před níž bych nemusel sroulovat v síni. Když říkám naše justice, váznou mi ta slova v hrdle. Celé dlouhé roky jsem před vámi tajil, že už tu nejsme sami a doufal, že ti, kdo ovládli českou justici, se zase vrátí tam, odkud k nám přiletěli. Bohužel nestalo se tak. Ufoni jsou stále s námi a vám nezbývá než věřit, že nejsem jedním z nich.
