Blogeři klopí uši jak Columbův basset

A není divu. Ale neuškodí jim pohled nestranného profesionála. Kdo není příliš ješitný, zamyslí se nad sebou.





Dnes možná ještě mnozí blogeři si mysleli,

že autoři jsou blogů, které napsali.

To ovšem ještě nevěděli, ve své pýše hnípajíce,

že vypráší jim kožich autor vzatý,

nikoli potěhem či pytlem mouky,

nýbrž vzatý na slovo,

a proto o světe ví více.

*

Kdo měl tu kuráž nastavit jim zrcadlo?

To sama spisovatelka je tím, koho to napadlo.

Dnes tedy mnozí z blogerů už vědí a jsou z toho zkormoucení,

že v pravém slova smyslu nejsou autoři a vlastně ani nepíší.

Že pouze pisálkují, pisálkové,

ač nejsou nejtišší.

*

Není nad názor profíka,

když kvalita nám uniká.