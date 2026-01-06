Blíží se čas změny
Blíží se čas změny. Jak to vím? Víme to přece všichni. Všichni to vždycky věděli, že dříve nebo později se ti či oni dočkají toho, co chtěli nebo nechtěli. A pokud cítíme anebo víme už, že čas nás vleče po setmění ještě hlouběji, cestou, na níž se z mlhy vynořují příznaky dávných přízraků, jež nikdy nejsou dokonale pohřbeny, pak tušení ustoupí obavám, s nimiž vcházíme, více či méně vinní nebo zrazení, do času promarněných nadějí. Do času vědomí, že uhájit jsme schopni nebyli, co ještě nedávno se zdálo být společným jměním dobře chráněným.
Kdy nejčastěji slyšet je, že politici jsou téměř zbytnými, jen administrátory pouhými, voleným nutným zlem? Když stále méně věříme, že nutným dobrem mohou být. Těmi, kdo drží s námi znělý tón a směr, jímž můžeme jít s nimi s důvěrou nebo alespoň nemuset se pokoušet jít zcela jinou, zapovídanou a tarasenou cestou.
Bylo by a bývá chybou nalhávat si, že tato jejich role není potřebná a nebo že se přežila; že dnes každý má rozumu dost k tomu, aby nepotřeboval už nápovědu.
Nebo snad po desítkách let není dost zřejmé, že když politici námi volení jsou sami zmatení a bezradní vlivem vnějších okolností a tlaků, že potom lidé jedni druhým vzdalují se tak, že často ani nechtějí si naslouchat a spolu hledat pro smír odpovědi?
Nebo snad není zřejmé také to, že místo vůle k řeči častěji zbrojí k zteči, v níž stejně jako nasupení politici k přemožení nepřítele hrají s falešnými kartami? A nejsou sociální sítě plné lidí, kteří jako nepříčetní slídí po možnosti podat jed v podobě nesmyslných urážek a obvinění vytažených z klobouku pro demonstraci smělosti a tupé síly, jíž se sami ukájejí?
Dozajista blíží se čas změny. A jak řekl známý politik, bude líp. Jen možná před tím bude ještě hůř, ve smyslu hesla: Bído ducha ke katarzi zduř!
Jaroslav Herda
Grčálkovic jablůňka
Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.
Jaroslav Herda
Ne každý, kdo umí číst a psát, je schopen vždy pochopit text kodexu blogera.
Člověk může být něčím rozrušen a v momentální ztrátě pozornosti si může chybně vysvětlit bod 19 kodexu blogera.
Jaroslav Herda
Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)
Jsou mezi nimi lidé nenápadní a skromní, ale i pyšní, nadutí a ješitní, přecitlivělí na jakoukoli kritiku.
Jaroslav Herda
Obhájce novoročního projevu Tomia Okamury mohl být zábavnější
Inspirováno článkem „Okamura jako Jan Hus“ Jana Lněničky. Autor promarnil příležitost rozesmát čtenáře.
Jaroslav Herda
Nestáhli ji z kůže
„Gratuluji, tolik vydaných článků, dnešní má číslo 500. Namísto odměny, například zařazení do zaujálů, ho vyhodili z hlavní strany. To ten nový rok tady hezky začal.“
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...
Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo
Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde...
Pardubice jednají s investorem o spolupráci při výstavbě domova pro seniory
Pardubice jednají s investorem o spolupráci při stavbě domova pro seniory ve Štrossově ulici. Město...
Obsazenost nocleháren v Hradci Králové s příchodem mrazů stoupla na 90 procent
Obsazenost dvou nocleháren Domu Matky Terezy Oblastní charity Hradec Králové se s příchodem velmi...
Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy zrušily výuku
Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek...
Prodej, udržované louky 27.252 m2 - Stříbrná Skalice
Černokostelecká, Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
2 180 160 Kč
- Počet článků 483
- Celková karma 10,85
- Průměrná čtenost 467x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/