„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“
Jasánku, a co teď,
když fraxinus giganteus obnažil tě tak,
že jako malý nahý malus stojíš tu mezi námi,
zatímco on svou korunou se nebes dotýká,
kořeny svými z magmatu jádra Země napájí se
a protinožce jimi na chodidlech lechtá?
Tak mohutný je a tak silný, Jasánku.
Jasan jako prase.
Jaroslav Herda
Angažované verše
K volebním spotům politických subjektů, jimiž nás motivují k zodpovědným a moudrým rozhodnutím bez bázně a hany před urnami.
Jaroslav Herda
Vlčí máky
Wikipedie: Rostlina je též známá pod lidovými názvy ohníček, červánčí, maková panenka, pleskánek, tleskanec, pukavec, kohoutek, slepý mák a divoký mák.
Jaroslav Herda
Vražda on line
Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Či spíše jsem jen nahlédl a zas za sebou zavřel dveře, za nimiž spatřil jsem už dokončený, zdálo se mi, mord.
Jaroslav Herda
Charlie Kirk už se neomluví
A nepoprosí o odpuštění za účast na pokusu o dobytí Bílého paláce. https://pehe.cz/2025/09/20/tah-kirkem-a-stare-dobre-penize-jak-trump-valcuje-svobodu-medii/
Jaroslav Herda
Naléhavě vás žádám
Reakce na článek - https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828
- Počet článků 428
- Celková karma 6,91
- Průměrná čtenost 493x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/