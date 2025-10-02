„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“

Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999

Jasánku, a co teď,
když fraxinus giganteus obnažil tě tak,
že jako malý nahý malus stojíš tu mezi námi,
zatímco on svou korunou se nebes dotýká,
kořeny svými z magmatu jádra Země napájí se
a protinožce jimi na chodidlech lechtá?

Tak mohutný je a tak silný, Jasánku.
Jasan jako prase.

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 2.10.2025 5:12

Jaroslav Herda

  • Počet článků 428
  • Celková karma 6,91
  • Průměrná čtenost 493x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

