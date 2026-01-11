„Blábol“
Blábol? Chápu, že pro někoho může být nesnadné zdržet se tohoto jednoslovného hodnocení článku, pokud by byl co věta, to perla z pouťové bižuterie. V tomto případě však nemohu než hodnocení slovem „blábol“ odmítnout a vnímat je jako projev nadutosti a neschopnosti argumentovat, neboť článek není ani krátký, ani prázdný, ani hloupý, aby bylo možno jeho obsah shrnout jedním slovem ze slovníku sebejistých vidláků.
Vděčně a pozorně čtu o zkušenostech lidí, kteří měli možnost život na Ukrajině poznat zblízka, zvláště ve východní části Ukrajiny, kde Rusové rozdmychávali ohniska konfliktu pro budoucí válku (viz práce novináře Tomáše Foró). Zajímal mě i poněkud odtažitý postoj některých Rusínů žijících u nás už před rokem 2014, kteří vnímali Ukrajinu od nich na východ jako zemi, kam sovětská moc dosazovala na důležité posty vlastní lidi.
Půl roku jsem měl možnost mluvit o situaci na Ukrajině s uprchlíky, kteří žili v mém domě. Protože byli z Dnipra a mluvili rusky, chvíli mi trvalo, než jsem se osmělil se jich ptát na možné negativní zkušenosti v souvislosti s jejich ruštinou. Ukázalo se, že vládnou ruštinou stejně dobře jako ukrajinštinou a podle jejich slov nikdy se nikde nesetkali s negativní reakcí na svou ruštinu.
Nepřekvapilo mne, že ti, kdo byli nejkritičtější k článku Adama Filáka, kladně ohodnotili zmíněný „komentář“, neboť nazvat článek pana Filáka blábolem nelze bez značné míry povýšenosti a podjatosti.
Že se autor článku ohradil ke slovu BLÁBOL, je více než logické, neboť takový „komentář“ je spíše hodnocení autora ad hominem a je neslušný. Jen hloupý výkřik, který by možná potěšil pana Rajchla. Není tedy divu, že ten, který slovu BLÁBOL přitakal, se slušnosti otevřeně vzdává způsobem hraničícím s nepříčetností:
„Slušnost k cápkůlm Vašeho typu, jimž teče ještě mléko po bradě oplývajících jen drzostí bez elementární logiky je zbytečná.
Paní Moudrá Vám to napsala adekvátně kvalitě Vašeho textu. Neumíte napsat text, jenž by měl hlavu a patu, napsal jste skutečně blábol, neumíte argumentovat, neumíte číst, oplýváte jen přebujelou představou o sobě. Jak s Vámi budu diskutovat záleží jen na Vás. S neoprávněně sebejistým troubou se diskutovat nedá.“
Článek dal vzniknout i pozoruhodné reakci dalšího z diskutujících (rovněž souhlasícího s hodnocením BLÁBOL):
„Naopak – Rusové fašismus nesnáší – a ten se ideologicky rozšířil ( často uměle za pomoci oficiálních sdělovacích prostředků ) až po demagogické masírce vládních představitelů po roce 2014 – především do Kyjeva a jeho okolí.“
K tomu dodávám, že Rusko svým způsobem uplatňování statní moci naplňuje obsah pojmu fašismus již mnoho let, a to autoritářským režimem s vypjatým nacionalismem i způsobem podmanění si podnikatelské sféry (korporativismus).
Jaroslav Herda
Ti nejmilejší z hlupáků
Hlupáci si často zaslouží více úcty a respektu, než chytráci, kteří jimi pohrdají a kteří by byli bez nich v háji.
Jaroslav Herda
Zas vecpali mu článek na titulku
Věnováno s poděkováním Ondřejovi Fléglovi. Inspirováno diskusí pod jeho článkem Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Jaroslav Herda
Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní
Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.
Jaroslav Herda
Blíží se čas změny
Blíží se čas změny. Jak jinak, když vzduch voní nadějemi vždy i přes zápach. A nebude-li konec světa, i já věřím, že tbude líp.
Jaroslav Herda
Grčálkovic jablůňka
Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.
