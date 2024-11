Bezpečnostní hrozby možná už chřadnou pod rukama vlády

Vše je v pohybu. Vše se mění. Farmy trollí náhle mohou ztratit dech, když napadne je třeba červenka či svrab a nebo hacker, jehož vyslal Hrad. Jsem tomu rád.

Četl jsem o rizicích tam a onde

Z toho i onoho kouta

Zdroje

Od vedle i z dáli

*

Ne že by nám lhali

A všechno že bylo jen jako

Včetně toho boje proti hybridám

*

Však nepřidám se k těm

Kdo tvrdili by snad

Že premiér je pako

*

To prostě vláda pořádně si mákla

Aby zaléčila rizika

A hrozbám dala stopku

*

To proto Petr Fiala je surfer na Tik Toku