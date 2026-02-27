Beze slov

Prázdná stránka se samozřejmě publikovat nedá, takže úplně beze slov to nebude. Tak to je vše do perexu.

Chvěla se.
I její hlas se trochu chvěl
a prozrazoval pro něj naději,
že smí se přiblížit až k doteku
a v rituálním tichu uvolnit to napětí,
v němž jeho srdce bilo na poplach
jako zvon marně zvěstující ohrožení zvonice
stojící osaměle v pusté krajině.

Zbýval jediný krok.
Pomalý, jak by chtěl pohladit a přesto nepolekat motýla.
Oběma na vteřinu zastavil se dech.
Splynuli mlčky ve společném výdechu,
jako by jejich duše všechno si už za ně řekly.

Autor: Jaroslav Herda | pátek 27.2.2026 0:20 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 537
  • Celková karma 11,35
  • Průměrná čtenost 452x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

