Beze slov
Chvěla se.
I její hlas se trochu chvěl
a prozrazoval pro něj naději,
že smí se přiblížit až k doteku
a v rituálním tichu uvolnit to napětí,
v němž jeho srdce bilo na poplach
jako zvon marně zvěstující ohrožení zvonice
stojící osaměle v pusté krajině.
Zbýval jediný krok.
Pomalý, jak by chtěl pohladit a přesto nepolekat motýla.
Oběma na vteřinu zastavil se dech.
Splynuli mlčky ve společném výdechu,
jako by jejich duše všechno si už za ně řekly.
Jaroslav Herda
Proč Prchal prchal?
Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.
Jaroslav Herda
Jedeme dál otravou mediálním jedem
Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.
Jaroslav Herda
Naše jediná správná pravda si vás získá
Může se to stát. Milionům lidí se něco podobného nejednou už stalo. Ani to nebolelo. A lidé si pochvalovali.
Jaroslav Herda
Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...
Ministr spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“
Jaroslav Herda
Viny
Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Soud v M. Boleslavi rozhodne o ukončení léčby seniora odsouzeného za terorismus
Okresní soud v Mladé Boleslavi dnes bude na veřejném zasedání projednávat návrh na ukončení...
Soud v Semilech dnes rozhodne o vydání mobiliáře zámku Hrubý Rohozec
Okresní soud v Semilech dnes v dlouholeté restituční kauze spojené se šlechtickým rodem Walderode...
Soud v Semilech dnes rozhodne o vydání mobiliáře zámku Hrubý Rohozec
Okresní soud v Semilech dnes v dlouholeté restituční kauze spojené se šlechtickým rodem Walderode...
Novým starostou Horní Stropnice se stal místo stíhaného Kučery Vaněček
Novým starostou Horní Stropnice na Českobudějovicku se stal dosavadní místostarosta František...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
- Počet článků 537
- Celková karma 11,35
- Průměrná čtenost 452x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/