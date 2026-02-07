Babiš není Slabiš
Alespoň tehdy nebyl, když se rozhodl posílit v občanech hrdost, že jsou občany České republiky.
Už v předvolebním duelu obdaroval Petra Fialu vlaječkou a neodpustil si poznámku, že neví, proč ji jeho soupeř nenosí. Znělo to sice jako výčitka, ale budiž, v předvolebním duelu může mít dárek i jiný smysl a význam.
Návrh Andreje Babiše, aby se 30. březen stal dnem české vlajky byl v lednu schválen vládou. Jeho přání bylo prosté:
„Přeji si, aby rok 2026 byl rokem hrdosti a aby nám pak už vydržela na věky. Abychom byli hrdí na to, že jsme občané České republiky, abychom se nebáli dát najevo, že nám na naší zemi záleží. Klidně úplně obyčejně tím, že si připneme českou vlajku do klopy saka nebo ji vyvěsíme z okna.“
Krátce poté, co pan premiér projevil přání, aby i poslanci opozice ozdobili své klopy českou vlaječkou, s uspokojením kvitoval, že někteří již jeho slova vyslyšeli.
Je zřejmé, že v tomto ohledu není Babiš žádný Slabiš. Naopak. Nejenže jeho charisma, zdá se, působí i na opoziční politiky podmanivě. Dokonce umí svého vlivu a dosaženého úspěchu využít tak, že podmaněným může Babišova úspěšná snaha o „povlastenčení“ sněmovny trochu zhořknout.
Ostatně dámy a pánové v opozici mohli v Babišově vlastenecké iniciativě na vlastní uši slyšet falešný tón, a to doslova, neboť právě tón, jakým Babiš projevil přání, aby si jeho „posluchači“ osvojili nošení české vlaječky na klopě, zněl spíše jako hlas nespokojeného mentora, jehož žákům zatím chybí plné pochopení a přijetí jeho vůle.
Že se Andrej Babiš nebojí dát najevo své „vlastenectví“ v politickém boji, nebylo možné přehlédnout:
Odkaz
Když Andrej Babiš v rozpravě předcházející hlasování o důvěře vládě utrousil poznámku na adresu opozice, že její členové nosí vlaječky podle nich, nebyla to ani sebechvála. Byl to posměch. Už 4. února bylo možné přečíst si tento vzkaz:
„Opičíte se po nás, když jsme byli my v opozici. Nosíte na klopách vlajky a děláte stínové vlády. Ale nemáte na to, protože nepracujete.“
Andrej Babiš vyřizuje opozici
Věděl tedy vůbec Andrej Babiš, co chce, když si přál, aby opozice nosila na klopě vlaječky? Jistěže věděl. Představit se jako vlastenec a své následovníky z řad opozice ponížit. Není to znakem rozdvojení osobnosti, spíše druh flexibility, který ovšem také není normální.
Jaroslav Herda
Svoloč
I pro nešťastně příkrá vyjádření mohou existovat polehčující okolnosti, pokud reagují na chování, jež pojmenovat zde v perexu asi vhodné není.
Jaroslav Herda
Až nás budou milióny
Až nás budou milióny s tykadly jako má filosofka paní Anna Hogenová, pak jistě na tu demonstraci nikdo už nešel by znova.
Jaroslav Herda
Eva Decroix nechápe
Nechápu, co na tom nechápete, říkal kdysi často jeden kantor, když třída výmluvně v rozpacích ztichla.
Jaroslav Herda
S trochou pomoci mých přátel (nebudu vydán)
JUDr. Iva Brožová: Pro demokratický právní stát je nezávislost soudů alfa a omega jeho fungování.
Jaroslav Herda
Kocour Máca v nové zahradě
Bajka o kocourovi Mácovi, který se právě zabydluje a ohledává své nové působiště, než se rozhodne, že zůstane.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
ZOH 2026: Dnes startují Zabystřan, Janatová či Sáblíková. Kdy zapnout TV?
Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české...
Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu
Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude...
Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor
Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v...
Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 518
- Celková karma 11,24
- Průměrná čtenost 459x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/