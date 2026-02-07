Babiš není Slabiš

Navzdory tomu, že je Andrej Babiš v poslední době kritizován jako slabý premiér, určitě to není setrvalý stav. Když si vyhrne rukávy, není Slabiš.


Alespoň tehdy nebyl, když se rozhodl posílit v občanech hrdost, že jsou občany České republiky.
Už v předvolebním duelu obdaroval Petra Fialu vlaječkou a neodpustil si poznámku, že neví, proč ji jeho soupeř nenosí. Znělo to sice jako výčitka, ale budiž, v předvolebním duelu může mít dárek i jiný smysl a význam.
Návrh Andreje Babiše, aby se 30. březen stal dnem české vlajky byl v lednu schválen vládou. Jeho přání bylo prosté:

„Přeji si, aby rok 2026 byl rokem hrdosti a aby nám pak už vydržela na věky. Abychom byli hrdí na to, že jsme občané České republiky, abychom se nebáli dát najevo, že nám na naší zemi záleží. Klidně úplně obyčejně tím, že si připneme českou vlajku do klopy saka nebo ji vyvěsíme z okna.“
Krátce poté, co pan premiér projevil přání, aby i poslanci opozice ozdobili své klopy českou vlaječkou, s uspokojením kvitoval, že někteří již jeho slova vyslyšeli.

Je zřejmé, že v tomto ohledu není Babiš žádný Slabiš. Naopak. Nejenže jeho charisma, zdá se, působí i na opoziční politiky podmanivě. Dokonce umí svého vlivu a dosaženého úspěchu využít tak, že podmaněným může Babišova úspěšná snaha o „povlastenčení“ sněmovny trochu zhořknout.
Ostatně dámy a pánové v opozici mohli v Babišově vlastenecké iniciativě na vlastní uši slyšet falešný tón, a to doslova, neboť právě tón, jakým Babiš projevil přání, aby si jeho „posluchači“ osvojili nošení české vlaječky na klopě, zněl spíše jako hlas nespokojeného mentora, jehož žákům zatím chybí plné pochopení a přijetí jeho vůle.
Že se Andrej Babiš nebojí dát najevo své „vlastenectví“ v politickém boji, nebylo možné přehlédnout:
Odkaz
Když Andrej Babiš v rozpravě předcházející hlasování o důvěře vládě utrousil poznámku na adresu opozice, že její členové nosí vlaječky podle nich, nebyla to ani sebechvála. Byl to posměch. Už 4. února bylo možné přečíst si tento vzkaz:

„Opičíte se po nás, když jsme byli my v opozici. Nosíte na klopách vlajky a děláte stínové vlády. Ale nemáte na to, protože nepracujete.“
Andrej Babiš vyřizuje opozici

Věděl tedy vůbec Andrej Babiš, co chce, když si přál, aby opozice nosila na klopě vlaječky? Jistěže věděl. Představit se jako vlastenec a své následovníky z řad opozice ponížit. Není to znakem rozdvojení osobnosti, spíše druh flexibility, který ovšem také není normální.



Autor: Jaroslav Herda | sobota 7.2.2026 8:33 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 518
  • Celková karma 11,24
  • Průměrná čtenost 459x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

