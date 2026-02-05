Až nás budou milióny

Až nás budou milióny s tykadly jako má filolosofka paní Anna Hogenová, pak jistě na tu demonstraci nikdo už nešel by znova.

Až nás budou milióny,
jimž narostla tykadla,
už nikdy nestane se nám,
že bychom zabloudili,
že by nám střelka zamířená k cíli uvadla.

Pak naší cestou budeme si jistí stejně jako filosofka Hogenová,
jíž po plyšovém shozu vypučela zbrusu nová.
Tykadla pevná, citlivá a krásná.
Taková nemůžeme přiznat sobě nebo Petru Pavlovi
my, kteří nepřišli jsme na chuť Macinkovi nebo Turkovi.

Kdo tykadla má jako ona,
sobě i světu snadno na vše odpoví.

Zdroj: Odkaz

Odkaz
Kritika
Hogenová byla několikrát kritizovaná za svá veřejná vystoupení, a to především v tématech Istanbulské úmluvy či války na Ukrajině. Vojtěch Kolman ve své stati „Žena za pultem filosofie. Hogenová místo života v pravdě nabízí život na chatě“ kritizuje familiérnost veřejných vystoupení Hogenové na úkor filosofie jako vědní disciplíny. Věra Tydlitátová ve své eseji „Secondhand filosofie Anny Hogenové jako kýč, který přispívá k hloupnutí společnosti“ nazvala vystupování Hogenové jako „ezoterické kazatelství.“ Monika Le Fay přirovnává Hogenovou k „lidem, kteří proplouvají jakýmkoliv režimem, naskakují na vlnu, která je v módě a z níž mají výhody.“[8] Boris Cvek vnímá vystupování Hogenové jako osobní svědectví doplněné o mystické pojmy.[9] Petr Fischer vnímá veřejné vystupování Hogenové jako určité „majetnictví vědění,“ doplněné o přijatou roli „moudré ženy, filosofky.“[10]
Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 5.2.2026 11:58 | karma článku: 4,53 | přečteno: 91x

Další články autora

Jaroslav Herda

Eva Decroix nechápe

Nechápu, co na tom nechápete, říkal kdysi často jeden kantor, když třída výmluvně v rozpacích ztichla.

3.2.2026 v 18:10 | Karma: 31,99 | Přečteno: 3078x | Politika

Jaroslav Herda

S trochou pomoci mých přátel (nebudu vydán)

JUDr. Iva Brožová: Pro demokratický právní stát je nezávislost soudů alfa a omega jeho fungování.

3.2.2026 v 14:34 | Karma: 9,75 | Přečteno: 180x | Politika

Jaroslav Herda

Kocour Máca v nové zahradě

Bajka o kocourovi Mácovi, který se právě zabydluje a ohledává své nové působiště, než se rozhodne, že zůstane.

2.2.2026 v 23:35 | Karma: 9,70 | Přečteno: 131x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Zurčení strýce Zurčáka

Voják Petr Pavel byl vyznamenán za statečnost v boji. Andrej Babiš se bije jako voják míru, beze zbraně.

31.1.2026 v 9:04 | Karma: 12,76 | Přečteno: 227x | Společnost

Jaroslav Herda

Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma?

reakce na blog pana Babici „Na rohu ulice vrah o morálce káže“, v němž autor, nikoli na rohu ulice, o morálce káže.

30.1.2026 v 18:03 | Karma: 14,07 | Přečteno: 543x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude
29. ledna 2026  17:40

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
3. února 2026  8:40

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Cenu města Zlína za rok 2025 získá historik a archivář Zdeněk Pokluda

ilustrační snímek
5. února 2026  12:08

Cenu města Zlína za rok 2025 získá historik a archivář Zdeněk Pokluda. Rozhodli o tom na dnešním...

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo vyprošťovali z koruny stromu

Lom Velká Amerika láká turisty, kteří si z nadhledu desítek metrů chtějí...
5. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:39

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká...

Nejen hokej a curling. Předvede dnes večer snowboardista Hroneš na ZOH 2026 životní formu?

Český snowboardista Jakub Hroneš
5. února 2026  13:36

Český snowboardista Jakub Hroneš dnes večer nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních...

Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli

Ilustrační snímek
5. února 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Jen několik dní trvalo kriminalistům, než dopadli pachatele loupeže V Rokycanech. Dva mladíci si v...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 516
  • Celková karma 11,07
  • Průměrná čtenost 458x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.