Až nás budou milióny
Až nás budou milióny,
jimž narostla tykadla,
už nikdy nestane se nám,
že bychom zabloudili,
že by nám střelka zamířená k cíli uvadla.
Pak naší cestou budeme si jistí stejně jako filosofka Hogenová,
jíž po plyšovém shozu vypučela zbrusu nová.
Tykadla pevná, citlivá a krásná.
Taková nemůžeme přiznat sobě nebo Petru Pavlovi
my, kteří nepřišli jsme na chuť Macinkovi nebo Turkovi.
Kdo tykadla má jako ona,
sobě i světu snadno na vše odpoví.
Kritika
Hogenová byla několikrát kritizovaná za svá veřejná vystoupení, a to především v tématech Istanbulské úmluvy či války na Ukrajině. Vojtěch Kolman ve své stati „Žena za pultem filosofie. Hogenová místo života v pravdě nabízí život na chatě“ kritizuje familiérnost veřejných vystoupení Hogenové na úkor filosofie jako vědní disciplíny. Věra Tydlitátová ve své eseji „Secondhand filosofie Anny Hogenové jako kýč, který přispívá k hloupnutí společnosti“ nazvala vystupování Hogenové jako „ezoterické kazatelství.“ Monika Le Fay přirovnává Hogenovou k „lidem, kteří proplouvají jakýmkoliv režimem, naskakují na vlnu, která je v módě a z níž mají výhody.“[8] Boris Cvek vnímá vystupování Hogenové jako osobní svědectví doplněné o mystické pojmy.[9] Petr Fischer vnímá veřejné vystupování Hogenové jako určité „majetnictví vědění,“ doplněné o přijatou roli „moudré ženy, filosofky.“[10]
