Ať si to Turek odpracuje

Reakce na článek Karla Babici „Ať si to Turek odpracuje!“ https://blog.idnes.cz/babica/at-si-to-turek-odpracuje.Bg25100428

Ať si to Turek odpracuje jako Pávek,
jak píše Karel Babica.

A nekecá,
že bývalo mu jedno,
co v hospodě mu do mobilu ten či onen jeho jménem naplácá.

Jářku ať si to odpracuje jako Petr Pavel.
Od politiky držet se stranou aspoň ještě deset let.
Teprve pak do křídel zkoušet chytit vítr
pro bezpečný a elegantní let.

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 13.10.2025 21:43 | karma článku: 2,57 | přečteno: 51x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 436
  • Celková karma 7,68
  • Průměrná čtenost 488x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

