Ať si to Turek odpracuje
Ať si to Turek odpracuje jako Pávek,
jak píše Karel Babica.
A nekecá,
že bývalo mu jedno,
co v hospodě mu do mobilu ten či onen jeho jménem naplácá.
Jářku ať si to odpracuje jako Petr Pavel.
Od politiky držet se stranou aspoň ještě deset let.
Teprve pak do křídel zkoušet chytit vítr
pro bezpečný a elegantní let.
Jaroslav Herda
Poturčenci
Když přijde nebo i jen přiblíží se očekávaná výrazná změna v politice, lidé si hledají v tom zmatku své místo.
Jaroslav Herda
Stojíme za tebou, Andreji
Být někomu oporou a navíc zcela nezištně je nejen projevem přátelství, ale v tomto případě i solidarity prosté falše.
Jaroslav Herda
Stovky dnů zrady jsou sečteny
Nebyl to volný pád. Ani klesání znaveného orla. Spíše vzlet holuba, jenž po spirále kroužil k zemi, vraceje se do bezpečí holubníku.
Jaroslav Herda
Když příznivci vítězů zas jančí
Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.
Jaroslav Herda
Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?
Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.
