Antoine
Zdála se být tak osamělá, tichá,
když slunce spustilo se za obzor
a soumrak setřel její každý stín.
Když zase bděla chladnou nocí k ránu
a hvězdy nahlížely skrze pavučiny na dno skleněného džbánu,
z něhož se dávno nikdo nenapil.
Nezapomněla na svého prince Antoina.
Sahara.
Jaroslav Herda
Utopenci
To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.
Jaroslav Herda
Kde mají hnízdo bubáci
Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice
Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.
Jaroslav Herda
Co se stalo s rebely?
Jen malé ohlédnutí za těmi, kdo kdysi vyčnívali z tiché řady a byli připomínkou společnosti, že není normální, aby nám stále vládli jedni a ti samí - komunisti.
Jaroslav Herda
Koho chrání admini?
Majstrštyk paní Veroniky Valíkové Šubové a pana Dana Rozsívala, jimž se podařilo nezvyklým způsobem prokázat nevinu administrátorů blog.iDNES.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Silnice na Vysočině jsou sjízdné, v lesních úsecích mohou namrzat
Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli jezdit opatrně hlavně v lesních...
V Doupovských horách vznikne rezervace pro zubry, přispět může i veřejnost
V Doupovských horách na západě Ústeckého kraje vznikne rezervace pro zubry evropské, kteří byli v...
Letiště v Pardubicích má opět rekord, do dalších let chce ještě více pasažérů
Letiště v Pardubicích loni odbavilo 203 681 lidí, podruhé za sebou dosáhlo na rekord. A to i...
Dálnice D1 u Hulína byla po sobotní nehodě uzavřena na více než sedm hodin
Více než sedm hodin byla v sobotu kvůli nehodě dvou osobních automobilů uzavřena dálnice D1 u...
Prodej stavebního pozemku 1270 m2
Lichnov, okres Bruntál
4 963 590 Kč
- Počet článků 495
- Celková karma 10,44
- Průměrná čtenost 460x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/