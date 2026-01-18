Antoine

V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.

Zdála se být tak osamělá, tichá,
když slunce spustilo se za obzor
a soumrak setřel její každý stín.

Když zase bděla chladnou nocí k ránu
a hvězdy nahlížely skrze pavučiny na dno skleněného džbánu,
z něhož se dávno nikdo nenapil.

Nezapomněla na svého prince Antoina.
Sahara.





Autor: Jaroslav Herda | neděle 18.1.2026 7:34

Jaroslav Herda

  • Počet článků 495
  • Celková karma 10,44
  • Průměrná čtenost 460x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

