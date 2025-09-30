Angažované verše
Nejednou jsem slyšel nebo četl,
že ta či ona partaj voliče má za hlupáky .
Není to pravda.
Všechny ne.
Jen zdá se mi, že partaje tuší,
kolik jich mezi námi je,
když pro ně objednávají volební spoty,
v nichž k politování jsou za trapáky.
Jaroslav Herda
Vlčí máky
Wikipedie: Rostlina je též známá pod lidovými názvy ohníček, červánčí, maková panenka, pleskánek, tleskanec, pukavec, kohoutek, slepý mák a divoký mák.
Jaroslav Herda
Vražda on line
Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Či spíše jsem jen nahlédl a zas za sebou zavřel dveře, za nimiž spatřil jsem už dokončený, zdálo se mi, mord.
Jaroslav Herda
Charlie Kirk už se neomluví
A nepoprosí o odpuštění za účast na pokusu o dobytí Bílého paláce. https://pehe.cz/2025/09/20/tah-kirkem-a-stare-dobre-penize-jak-trump-valcuje-svobodu-medii/
Jaroslav Herda
Naléhavě vás žádám
Reakce na článek - https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828
Jaroslav Herda
Patří ti více bytů? Jen mysli na krávy.
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/ziegler/patri-ti-vic-bytu-jsi-zlocinec-pirati-a-stacilo-siri-nenavist-a-tridni-boj.Bg25090818 a malá připomínka o ubývání veřejného prostoru
