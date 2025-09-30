Angažované verše

K volebním spotům politických subjektů, jimiž nás motivují k zodpovědným a moudrým rozhodnutím bez bázně a hany před urnami.

Nejednou jsem slyšel nebo četl,
že ta či ona partaj voliče má za hlupáky .
Není to pravda.
Všechny ne.
Jen zdá se mi, že partaje tuší,
kolik jich mezi námi je,
když pro ně objednávají volební spoty,
v nichž k politování jsou za trapáky.


úterý 30.9.2025

