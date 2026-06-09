Andrej Babiš stále podléhá. Dobrá zpráva.
O účasti Petra Pavla na summitu NATO stále není rozhodnuto.
Odkládá se, stále asi zvažuje se.
Co zatím nehrozí, je unáhlení.
Žádný fofr.
Zeptal se tedy moderátor České televize senátora, co on na to.
Proč vleče se čas k rozhodnutí,
zda Pavel na summit si bude moci sbalit kufr?
Může být důvodem nějaké zatuhnutí v pnutí?
Hrozí snad stále podlehnutí přání zbytku koalice?
K tomu na ČT 24 řekl více senátor Jan Šiler,
aniž by budil podezření,
že svými slovy s pravdou by se míjel:
„Pan premiér podléhá rozumu.“
A neznělo to jako vtip.
Pak pokud podlehne, snad mohlo by být líp.
Odkaz
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