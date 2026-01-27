Alex Pretti - další mrtvý

Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?

Po Renée Nicole Goodové je dalším mrtvým Alex Pretti.
Když pomoci chtěl ženě k zemi sražené,
byl zastřelen jak byl by odsouzen.
Jak byl by popraven v nemoci nepříčetnou mocí,
Jak kdyby chyba páchla od hlavy,
v níž jedno kolečko vypadlo z pěti.

Možná až příliš zbraněmi se harašilo,
když k útoku na Bílý palác vyzývala zlatá hlava.
Možná až příliš chtěla ukazovat svaly.
Až ve věžích strašidla to probudilo
a vodní třístě začaly omývat majáky.

Však nejsou ti Američani sami.
I u nás můžeme už vidět z větročichů siláky.





Autor: Jaroslav Herda | úterý 27.1.2026 21:42 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Další články autora

Jaroslav Herda

Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.

Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.

27.1.2026 v 13:53 | Karma: 3,26 | Přečteno: 64x | Společnost

Jaroslav Herda

Hlas Hradu

Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.

26.1.2026 v 1:39 | Karma: 8,32 | Přečteno: 127x | Společnost

Jaroslav Herda

Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky

Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...

25.1.2026 v 10:38 | Karma: 19,31 | Přečteno: 624x | Společnost

Jaroslav Herda

V hospodě okotil se mobil

O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.

22.1.2026 v 23:42 | Karma: 6,77 | Přečteno: 157x | Společnost

Jaroslav Herda

Vzhůru již za mravní čistotu

Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.

22.1.2026 v 1:24 | Karma: 14,04 | Přečteno: 210x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Ředitelka blanenské školy, která podvodně přišla o miliony korun, rezignovala

ilustrační snímek
27. ledna 2026  19:04,  aktualizováno  19:04

Ředitelka Základní a mateřské školy Salmova v Blansku rezignovala na svou funkci. Stalo se tak...

Nová hra v Ostravě zkoumá kořeny a dopady marxismu-leninismu na společnost

ilustrační snímek
27. ledna 2026  18:57,  aktualizováno  18:57

Ostravská Společnost pro kulturu a umění nastudovala hru Ladislava Vrchovského popisující vznik...

OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér

Představení první tramvaje typu 14T v novém barevném řešení Pražské integrované...
27. ledna 2026  20:02

Tramvaje typu Škoda 14T brázdí koleje Prahy už 20 let. Nejnovější změnu si na nich cestující mohli...

ÚS zrušil pokutu pro matku, která vzala dítě k moři v době, kdy mělo být s otcem

ilustrační snímek
27. ledna 2026  18:19,  aktualizováno  18:19

Ústavní soud (ÚS) zrušil pokutu 3000 korun pro matku, která odjela s dcerou na dovolenou k moři v...

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 504
  • Celková karma 10,48
  • Průměrná čtenost 456x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.