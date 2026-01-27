Alex Pretti - další mrtvý
Po Renée Nicole Goodové je dalším mrtvým Alex Pretti.
Když pomoci chtěl ženě k zemi sražené,
byl zastřelen jak byl by odsouzen.
Jak byl by popraven v nemoci nepříčetnou mocí,
Jak kdyby chyba páchla od hlavy,
v níž jedno kolečko vypadlo z pěti.
Možná až příliš zbraněmi se harašilo,
když k útoku na Bílý palác vyzývala zlatá hlava.
Možná až příliš chtěla ukazovat svaly.
Až ve věžích strašidla to probudilo
a vodní třístě začaly omývat majáky.
Však nejsou ti Američani sami.
I u nás můžeme už vidět z větročichů siláky.
Jaroslav Herda
Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.
Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.
Jaroslav Herda
Hlas Hradu
Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.
Jaroslav Herda
Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky
Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...
Jaroslav Herda
V hospodě okotil se mobil
O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.
Jaroslav Herda
Vzhůru již za mravní čistotu
Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.
