Alespoň něco Trumpovi pro útěchu

Norský Nobelův výbor a Norský Nobelův institut prohlásily, že Nobelova cena míru nemůže být laureátem předána někomu jinému.

Možná bych mu dal nějaký metál.
Nějakou pěknou vyleštěnou medaili.
Alespoň něco pro útěchu.
Třeba alespoň něco z frcu,
když mu tu Nobelovku nedali.

Když o ni tolik stál,
že somroval už jako děcko,
co tuze moc si přeje lízátko.

Trapné.
Ti Norové mu vysvětlili už,
že Nobelova cena míru není obchodovatelná měna.
Ne, nic mu nekoupím.
Vím, že cokoli bylo by mu málo.
Je velký, malý, malý muž.







Autor: Jaroslav Herda | pondělí 12.1.2026 0:16 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Jaroslav Herda

Svědecká výpověď

Svědecká výpověď ve prospěch obviněného autora Adama Filáka. (I bukové hlavy mohou předčít lidský rozum.)

11.1.2026 v 22:01 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Společnost

Jaroslav Herda

„Blábol“

Inspirováno diskusí pod článkem Adama Filáka „Rajchlova starost o ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny“

11.1.2026 v 9:17 | Karma: 13,81 | Přečteno: 218x | Média

Jaroslav Herda

Ti nejmilejší z hlupáků

Hlupáci si často zaslouží více úcty a respektu, než chytráci, kteří jimi pohrdají a kteří by byli bez nich v háji.

9.1.2026 v 13:12 | Karma: 7,99 | Přečteno: 129x | Společnost

Jaroslav Herda

Zas vecpali mu článek na titulku

Věnováno s poděkováním Ondřejovi Fléglovi. Inspirováno diskusí pod jeho článkem Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.

8.1.2026 v 12:28 | Karma: 14,17 | Přečteno: 311x | Společnost

Jaroslav Herda

Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní

Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.

7.1.2026 v 13:56 | Karma: 10,05 | Přečteno: 176x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Jednodenní péče zvyšuje komfort pacientů

DSC04431.jpg
12. ledna 2026

Komerční sdělení Nemocnice společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s., zavedly na začátku roku jednodenní péči....

ODS na Vysočině dnes nominovala na předsedu strany Martina Kupku

ilustrační snímek
11. ledna 2026  22:13,  aktualizováno  22:13

Delegáti ODS na Vysočině na dnešním sněmu nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a...

Při hromadné nehodě tří aut na silnici I/43 ve Svitavách se zranili tři lidé

ilustrační snímek
11. ledna 2026  21:42

Při hromadné dopravní nehodě tří osobních aut ve Svitavách v městské části Lačnov dnes utrpěli...

Škoda způsobená požárem rodinného domu na Prachaticku převýší 20 milionů korun

Ĺ koda zpĹŻsobenĂˇ poĹľĂˇrem rodinnĂ©ho domu na Prachaticku pĹ™evĂ˝ĹˇĂ­ 20 milionĹŻ korun
11. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  20:03

Na Prachaticku hasiči od dnešního poledne likvidují požár rodinného domu v Novém Dvoře, což je část...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 489
  • Celková karma 10,84
  • Průměrná čtenost 464x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.