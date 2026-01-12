Alespoň něco Trumpovi pro útěchu
Možná bych mu dal nějaký metál.
Nějakou pěknou vyleštěnou medaili.
Alespoň něco pro útěchu.
Třeba alespoň něco z frcu,
když mu tu Nobelovku nedali.
Když o ni tolik stál,
že somroval už jako děcko,
co tuze moc si přeje lízátko.
Trapné.
Ti Norové mu vysvětlili už,
že Nobelova cena míru není obchodovatelná měna.
Ne, nic mu nekoupím.
Vím, že cokoli bylo by mu málo.
Je velký, malý, malý muž.
Jaroslav Herda
Svědecká výpověď
Svědecká výpověď ve prospěch obviněného autora Adama Filáka. (I bukové hlavy mohou předčít lidský rozum.)
Jaroslav Herda
„Blábol“
Inspirováno diskusí pod článkem Adama Filáka „Rajchlova starost o ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny“
Jaroslav Herda
Ti nejmilejší z hlupáků
Hlupáci si často zaslouží více úcty a respektu, než chytráci, kteří jimi pohrdají a kteří by byli bez nich v háji.
Jaroslav Herda
Zas vecpali mu článek na titulku
Věnováno s poděkováním Ondřejovi Fléglovi. Inspirováno diskusí pod jeho článkem Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Jaroslav Herda
Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní
Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.
