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Ajťákům přeji vřele najít bota

Ta důmyslná moderní technika ale umí nadělat na sociálních sítích paseku, když se dostane do rukou šmejdů, není–liž pravda?

Po síti hop a skok a je tu bot.
Z jeho činnosti nevinil bych redakci.
Její ajťáci jistě nejsou lajdáci.
Jen nevědí,
kudy ten plot prolezl vlezlý bot,
když zas tam vlezl.

A tak nám napsal bot,
jenž představil se jako pilinový Pastyňák,
že autor vtipnou kaší přejedl se asi kdovíjak,
že trdlo je a mele,
neb bot ten nastaven je tak,
že kdo se dotkne autora jím chráněného,
ten o sobě si přečte, že je kádrovák.

Ajťákům přeji proto vřele najít toho bota,
rovněž jej poslat do věrtele.





Autor: Jaroslav Herda | úterý 9.6.2026 17:36 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Jaroslav Herda

  • Počet článků 568
  • Celková karma 11,49
  • Průměrná čtenost 441x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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