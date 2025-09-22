Agenti s teplou volbou

Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?

Volby zas tlučou nám na vrata
a moje mysl zas je vzepjatá,
když agitátoři se vemlouvají
a burcují nás k občanskému činu, téměř k povinnosti.
Když obviňují z lhostejnosti ty,
kdo dovolí si nevybrat.
*
Jak se to komu může stát,
když tolik zodpovědných spravedlivců chce se o nás postarat?
A oni přece vybrali si bez caviků, bez obstrukcí.
*
Není čeho se bát.
Vždyť těch, kdo svobodně se nezúčastní není nikdy tolik,
aby se mohlo zdát,
že lid chtěl politikům napráskat.
*
Za lhostejnost,
za šejdění,
za mlžení,
za mlčení,
za máslo ulpívající jim na hlavách.











Autor: Jaroslav Herda | pondělí 22.9.2025 22:16 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Jaroslav Herda

No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?

Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?

22.9.2025 v 17:58 | Karma: 5,38 | Přečteno: 95x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

V politických kampaních se pracuje se strachem

Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643

22.9.2025 v 14:35 | Karma: 5,98 | Přečteno: 155x | Politika

Jaroslav Herda

Za šelestů

O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.

19.9.2025 v 2:14 | Karma: 7,00 | Přečteno: 77x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Meluzína

Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.

18.9.2025 v 22:20 | Karma: 6,28 | Přečteno: 78x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Zkouším pochopit

I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.

16.9.2025 v 0:11 | Karma: 5,96 | Přečteno: 152x | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Černochová podpořila sestřelení ruského letounu při opakování provokací

22. září 2025,  aktualizováno  22:15

Ministryně obrany a jednička kandidátky SPOLU v Praze Jana Černochová v debatě volebních lídrů na...

Francie uznala Stát Palestina, tento krok má podle Macrona vést k míru

22. září 2025  22:11

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí oznámil, že jeho země oficiálně uznala Stát...

Letiště v Kodani blokují kroužící drony. Všechny lety byly přerušeny

22. září 2025  21:35,  aktualizováno  22:06

Aktualizujeme Kodaňské letiště před hodinou pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...

Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici

22. září 2025  16:05,  aktualizováno  20:17

Na 100 tisíc lidí v pondělí napříč Itálií demonstrovalo za příměří v Pásmu Gazy. Blokádami několika...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 416
  • Celková karma 6,12
  • Průměrná čtenost 502x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.