Agenti s teplou volbou
Volby zas tlučou nám na vrata
a moje mysl zas je vzepjatá,
když agitátoři se vemlouvají
a burcují nás k občanskému činu, téměř k povinnosti.
Když obviňují z lhostejnosti ty,
kdo dovolí si nevybrat.
*
Jak se to komu může stát,
když tolik zodpovědných spravedlivců chce se o nás postarat?
A oni přece vybrali si bez caviků, bez obstrukcí.
*
Není čeho se bát.
Vždyť těch, kdo svobodně se nezúčastní není nikdy tolik,
aby se mohlo zdát,
že lid chtěl politikům napráskat.
*
Za lhostejnost,
za šejdění,
za mlžení,
za mlčení,
za máslo ulpívající jim na hlavách.
Jaroslav Herda
No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?
Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?
Jaroslav Herda
V politických kampaních se pracuje se strachem
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643
Jaroslav Herda
Za šelestů
O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.
Jaroslav Herda
Meluzína
Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.
Jaroslav Herda
Zkouším pochopit
I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.
