A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.

Inspirováno aktuálně živým tématem České televize. Krátké zamyšlení a připomenutí, koho jsou schopni politici pověřit péčí o veřejnoprávní médium.

Všímám si nových břehů během plavby,
z nichž voda ještě nespoutaná tu a tam rozlévá se do nivy.
Porovnávám vůně kvítí se známými vůněmi.
I pachy tlení, které zdá se sílí,
čím rychleji se vesla míhají a čím častěji kal ze dna víří.

Jak bychom vplouvali už do stojatých vod v neznámém ještě,
a přece povědomém slepém rameni.

Není ta krajina před námi docela neznámá.
Byla nám představena, předznamenána a zvěstována těmi,
jimž je očekávána co zaslíbená.



Autor: Jaroslav Herda | úterý 17.2.2026 17:09 | karma článku: 3,98 | přečteno: 58x

Další články autora

Jaroslav Herda

Karel Kryl by se už možná ani nedivil

Polemika s blogem pana Václava Kříže „Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.“

16.2.2026 v 17:00 | Karma: 17,80 | Přečteno: 427x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

O obraně Petra Pavla českým lidem

Pan Václav Kříž vznesl dotaz, zda náš prezident potřebuje, aby ho lid bránil. Dotaz to byl řečnický, neb správnou odpověď už znal:

15.2.2026 v 22:19 | Karma: 14,74 | Přečteno: 448x | Společnost

Jaroslav Herda

Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne

Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day

14.2.2026 v 3:29 | Karma: 6,00 | Přečteno: 84x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Hlavu vzhůru, psavci této země!

Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.

13.2.2026 v 10:43 | Karma: 7,16 | Přečteno: 117x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Nezlomný Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.

13.2.2026 v 2:12 | Karma: 10,59 | Přečteno: 162x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu
17. února 2026  7:10

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu
17. února 2026  6:56

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...
9. února 2026  19:01

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu
10. února 2026

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo...

Jihlava uloží 6,4 milionu korun, které se jí vrátily ze Sberbank, do rezerv

ilustrační snímek
17. února 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Město Jihlava uloží 6,4 milionu korun, které se mu vrátily ze zkrachovalé Sberbank CZ, do svého...

Pardubické divadlo uvede premiéru hry Frederick od Érika-Emmanuela Schmitta

ilustrační snímek
17. února 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu premiéru hry Érika-Emmanuela Schmitta Frederick....

Výhra s Dánskem, nebo konec. Čeští hokejisté v nejdůležitějším zápase olympiády vedou

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.
17. února 2026  18:06,  aktualizováno  18:15

Čeští hokejisté vstoupili do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a...

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)
17. února 2026  7:02,  aktualizováno  18:07

Podle prezidenta Petra Pavla momentálně nedává smysl konání olympijských her v Praze a dalších...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 529
  • Celková karma 11,41
  • Průměrná čtenost 456x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.