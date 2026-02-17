A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.
Všímám si nových břehů během plavby,
z nichž voda ještě nespoutaná tu a tam rozlévá se do nivy.
Porovnávám vůně kvítí se známými vůněmi.
I pachy tlení, které zdá se sílí,
čím rychleji se vesla míhají a čím častěji kal ze dna víří.
Jak bychom vplouvali už do stojatých vod v neznámém ještě,
a přece povědomém slepém rameni.
Není ta krajina před námi docela neznámá.
Byla nám představena, předznamenána a zvěstována těmi,
jimž je očekávána co zaslíbená.
Jaroslav Herda
Karel Kryl by se už možná ani nedivil
Polemika s blogem pana Václava Kříže „Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.“
Jaroslav Herda
O obraně Petra Pavla českým lidem
Pan Václav Kříž vznesl dotaz, zda náš prezident potřebuje, aby ho lid bránil. Dotaz to byl řečnický, neb správnou odpověď už znal:
Jaroslav Herda
Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne
Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day
Jaroslav Herda
Hlavu vzhůru, psavci této země!
Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.
Jaroslav Herda
Nezlomný Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.
