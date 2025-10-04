A je to
Děkujeme,
řekla mi vlídně předsedkyně komise,
když hlasovací lístek do urny jsem vhodil s rozpaky a loučil se.
Ovšemže smlčel jsem,
co měl jsem mezi dveřmi na jazyku:
Obavám se,
že možná není ani příliš zač.
Vždyť ani nebyl jsem si jist,
zda přijít měl jsem,
když hořkou kaši mnohým z nás je jíst.
Když jedněm hrozby hrají do ruky
a jiní při zdi předstírají,
že čelí jim, jak slibovali.
Však nakonec jsem volil.
Tváří v tvář temným proudům,
jež by nás nemuseli dovést ke katarzi.
K ozdravení po pádu na tvrdý mlat.
Ale až tam,
kde bychom desítky let tonuli jako v tekutém písku.
Jak lidé v Rusku.
To nechtěl bych si vyčítat.
Jaroslav Herda
„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“
Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999
Jaroslav Herda
Angažované verše
K volebním spotům politických subjektů, jimiž nás motivují k zodpovědným a moudrým rozhodnutím bez bázně a hany před urnami.
Jaroslav Herda
Vlčí máky
Wikipedie: Rostlina je též známá pod lidovými názvy ohníček, červánčí, maková panenka, pleskánek, tleskanec, pukavec, kohoutek, slepý mák a divoký mák.
Jaroslav Herda
Vražda on line
Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Či spíše jsem jen nahlédl a zas za sebou zavřel dveře, za nimiž spatřil jsem už dokončený, zdálo se mi, mord.
Jaroslav Herda
Charlie Kirk už se neomluví
A nepoprosí o odpuštění za účast na pokusu o dobytí Bílého paláce. https://pehe.cz/2025/09/20/tah-kirkem-a-stare-dobre-penize-jak-trump-valcuje-svobodu-medii/
