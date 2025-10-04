A je to

Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.

Děkujeme,
řekla mi vlídně předsedkyně komise,
když hlasovací lístek do urny jsem vhodil s rozpaky a loučil se.

Ovšemže smlčel jsem,
co měl jsem mezi dveřmi na jazyku:

Obavám se,
že možná není ani příliš zač.
Vždyť ani nebyl jsem si jist,
zda přijít měl jsem,
když hořkou kaši mnohým z nás je jíst.
Když jedněm hrozby hrají do ruky
a jiní při zdi předstírají,
že čelí jim, jak slibovali.

Však nakonec jsem volil.
Tváří v tvář temným proudům,
jež by nás nemuseli dovést ke katarzi.
K ozdravení po pádu na tvrdý mlat.
Ale až tam,
kde bychom desítky let tonuli jako v tekutém písku.
Jak lidé v Rusku.
To nechtěl bych si vyčítat.





















Autor: Jaroslav Herda | sobota 4.10.2025 22:02 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 429
  • Celková karma 7,16
  • Průměrná čtenost 492x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

