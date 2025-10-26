28. října se to opět stane. Oslava na pozadí státního a národního dluhu.
Opět budeme svědky absence rozpaků nad dávno neurvale vychlístaným mlékem, jež kyslo a zapáchalo, a ještě bylo nedůstojně rozmazáno a obhájeno justicí, aby nakonec vyschlo v pamětech viníků i lhostejných politiků, kteří už zase chystají se k řečnění o odkazech, hrdinech, zásluhách o vznik samostatného státu. O těch, kdo umírali za to, aby padla Třetí říše a Československo bylo obnoveno.
Zas budou vlát statní vlajky a pokládat se budou věnce. Zas kdekdo bude za vlastence a tvářit se bude obřadně.
Někde by měl být symbolický hrobeček, k němuž by měli chodit naši vyvolení povinně. Alespoň s malou kytičkou, rok co rok, a číst si nápis vytesaný do kamene:
Zde odpočívá naše svědomí, jež čeká na den, kdy pochopíme, co jsme si zde přečetli - že zůstáváme dlužníky.
Mezi povinnými by neměl chybět ani ministr spravedlnosti, neboť česká justice korunovala „opus“ Miloše Zemana, jenž, nenacházeje článek, který nebyl nikdy napsán, zhanobil Ferdinanda Peroutku nařčením, že byl fascinován nacismem, což soud následně ochotně potvrdil.
Státní zločin na člověku, jenž byl nacisty dvakrát vězněn v koncentračním táboře a po únoru 1948 opustil navždy republiku, v níž novému režimu také překážel.
Soud byl ve sporu o Peroutku bezradný, verdikt je plochý, říká historik
Třeba se někdo z vítězů posledních voleb ujme iniciativy a zasadí se o rehabilitaci Ferdinanda Peroutky, když si na to minulí vítězové nenašli čas. Možná překvapí ten, kdo byl přemlouván, aby kandidoval.
Jaroslav Herda
