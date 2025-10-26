28. října se to opět stane. Oslava na pozadí státního a národního dluhu.

Nepochybuji o tom, že důvěra ve stát a jeho instituce je podlamována či oslabována, ale nesvádějme to jen na hybridní válku. (obrázek: Pixbay)

Opět budeme svědky absence rozpaků nad dávno neurvale vychlístaným mlékem, jež kyslo a zapáchalo, a ještě bylo nedůstojně rozmazáno a obhájeno justicí, aby nakonec vyschlo v pamětech viníků i lhostejných politiků, kteří už zase chystají se k řečnění o odkazech, hrdinech, zásluhách o vznik samostatného státu. O těch, kdo umírali za to, aby padla Třetí říše a Československo bylo obnoveno.
Zas budou vlát statní vlajky a pokládat se budou věnce. Zas kdekdo bude za vlastence a tvářit se bude obřadně.
Někde by měl být symbolický hrobeček, k němuž by měli chodit naši vyvolení povinně. Alespoň s malou kytičkou, rok co rok, a číst si nápis vytesaný do kamene:
Zde odpočívá naše svědomí, jež čeká na den, kdy pochopíme, co jsme si zde přečetli - že zůstáváme dlužníky.
Mezi povinnými by neměl chybět ani ministr spravedlnosti, neboť česká justice korunovala „opus“ Miloše Zemana, jenž, nenacházeje článek, který nebyl nikdy napsán, zhanobil Ferdinanda Peroutku nařčením, že byl fascinován nacismem, což soud následně ochotně potvrdil.
Státní zločin na člověku, jenž byl nacisty dvakrát vězněn v koncentračním táboře a po únoru 1948 opustil navždy republiku, v níž novému režimu také překážel.

Soud byl ve sporu o Peroutku bezradný, verdikt je plochý, říká historik

Odkaz
Odkaz

Třeba se někdo z vítězů posledních voleb ujme iniciativy a zasadí se o rehabilitaci Ferdinanda Peroutky, když si na to minulí vítězové nenašli čas. Možná překvapí ten, kdo byl přemlouván, aby kandidoval.

Autor: Jaroslav Herda | neděle 26.10.2025 10:30 | karma článku: 5,02 | přečteno: 71x

Další články autora

Jaroslav Herda

Týká se požární poplach vyhlášený ředitelem školy všech přítomných žáků?

Reakce na článek bývalého ředitele školy Milana Hausnera „Smečka bloggerů a politik nehodný toho jména“ (Foto: Pixbay)

25.10.2025 v 11:25 | Karma: 9,62 | Přečteno: 299x | Společnost

Jaroslav Herda

Ve stínu bombarďáka Donalda

Jednou jsem napsal, že na dobových záznamech dnes působí Benito Mussolini směšně. Jako kašpar se svými okázale teatrálními pózami a gesty.

22.10.2025 v 2:09 | Karma: 10,71 | Přečteno: 240x | Společnost

Jaroslav Herda

Nobelova cena míru za miriády malých letců

Tomahawky jsou nebezpečné - z toho vychází Donald Trump. A má pravdu, protože všechny zbraně jsou nebezpečné.

19.10.2025 v 9:26 | Karma: 6,04 | Přečteno: 163x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Rozmazlila Filipa Turka Policie České Republiky?

Výroky, že kritizované posty Filipa Turka na sociálních sítích jsou debilní, mohou být poněkud nepřesné.

14.10.2025 v 22:33 | Karma: 12,39 | Přečteno: 283x | Společnost

Jaroslav Herda

Pozvolné zvyšování tolerance k riziku úpadku po roce 89', aneb silná černá káva

Foto: Pixbay. „Ve stínu kávovníku“ Už na začátku devadesátek bylo zřejmé, že společnost soustředěná na vypořádání se exponenty minulého režimu, dostává jeden políček za druhým od těch, kdo přišli po nich.

14.10.2025 v 14:29 | Karma: 9,15 | Přečteno: 192x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

24. října 2025  10:35

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...

Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, pro vážně zraněného přiletěl vrtulník

26. října 2025  10:47,  aktualizováno  12:16

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut....

Silný vítr, na horách sníh. Meteorologové varují před možnými komplikacemi v dopravě

26. října 2025  12:12

Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Na...

Fotka se Seagalem a řeči o „jiném názoru“. Ficův poslanec v Moskvě velebil televizi RT

26. října 2025

Slovenský poslanec a šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Richard Glück se minulý týden...

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 11:53

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely...

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 442
  • Celková karma 8,23
  • Průměrná čtenost 485x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.