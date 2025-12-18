28. leden 2023 – černou sobotou
Pro jednu z obětí násilí na Národní třídě 17. listopadu 1989 bylo zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky černou sobotou. A ne-li černou sobotou, tak jistě hořkým zklamáním ženy zraněné tehdy brutální policií.
Své zklamání nejednou přesvědčivě vyjádřila:
Ale volit člověka, který podle svých slov „pozoroval“ zásah na Národní z oken své školy a pak spěchal za rodinou, s vědomím, že vzhledem k funkcím a politickému i profesnímu zaměření mohl být v těch hektických dnech pověřen i umravňováním demonstrantů, jsem nemohla.
Co může být částečným zadostiučiněním po takovém zklamání? Třeba že skončila vláda těch, kdo prezidentského kandidáta Petra Pavla podporovali? To jistě. Vždyť si možná dodnes paní Veronika Valíková Šubová představuje, co by, kdyby. Co by tehdy Petr Pavel dělal, kdyby ho povolali. Kdyby dostal rozkaz zúčastnit se zásahu proti studentům.
Co by, kdyby. I dnes by si mohla klást podobnou otázku. Co by tehdy dělal dnešní ministr vnitra Lubomír Metnar, kdyby jeho služba u pohotovosního pluku Sboru národní bezpečnosti neskončila v únoru 1989?
Z historických pramenů vyplývá, že do pohotovostního pluku nastoupil 1. března 1988 a působil v něm do 23. února 1989. Všichni frekventanti byli přijati na základě vlastní žádosti. Až poté Metnar přešel na půlroční praxi do Ostravy. V období, kdy budoucí ministr vnitra u pluku sloužil, proběhlo několik „protistátních akcí“. A útvar byl nejen v pohotovosti, ale i zasahoval.
Pokud se někdo diví, že jmenovaná oběť brutálního násilí neprožila dva roky po prezidentských volbách ještě hlubší zklamání jmenováním Lubomíra Metnara ministrem vnitra, chybí mu pochopení širších souvislostí. Není to jako s Kofolou – když ji miluješ, není co řešit. Vládu není nutné milovat. Stačí jí důvěřovat.
Domnívám se tedy, že ta zdánlivě nelogická tolerance pramení ze vztahu k nové vládě jmenované Andrejem Babišem. A ten přece jasně řekl: „My chceme mír!“ A všichni vítězové voleb přece také chtějí mír. Dokonce zajistili mír i těm svým třem stíhaným. Vždyť i oni chtějí mír. I Lubomír Metnar chce mír.
A když chce někdo mír, je důležité, že byl kdysi příslušníkem pohotovostního pluku, když navíc ani nemohl být ten, kdo jmenovanou po hlavě přetáhl pendrekem? Není. Protože dnes chce mír.
A kdyby přece, nedej bože, někdy stalo se, že by si Metnarova policie vyšlápla proti nějakým rebelům, pak by to musela být jedině mírová mise proti těm, kdo nechtějí mír.
A to by musela být zatraceně nešťastná nehoda, aby se Veronika Valíková Šubová, která chce mír, přimotala k zásahu mírových sil ministerstva vnitra zasahujícím proti chciválkům.
A kdo že tedy chce tu válku? O nikom takovém nevím. Vím jen o některých, kdo živí tu občanskou, verbální. Ti jako smyslů zbavení s posměchem posílají na frontu s torničkou či v plné polní ty, kdo hájí právo Ukrajiny na obranu a souhlasí, že napadené zemi má se pomoci.
Jaroslav Herda
