Všichni jsou letadla a perfektně rozumí Blažkovým Bitcoinům

Chybí odpovědi na zcela zásadní otázky, celá situace je tak iracionální, že nad ní zůstává rozum stát.

Miliarda na účtu Ministerstva spravedlnosti od odsouzeného distributora drog. Asistence notáře při převodu částky a bohorovný klid Blažka a Fialy na počátku celého případu. To jsou asi tak jediná fakta. Našim dezolé to ovšem bohatě stačí. Jde o praní špinavých peněz, napojení na organizovaný zločin a prostě jen další z asi milionu hřebíků do rakve Fialovy vlády. Ulice má jasno, Blažek rezignoval a Fiala může dál blouznit o svém svatořečení.

Jen malé odbočení. Polní kuchyně, vozidla SupaCat, Titusy, náborové stránky AČR, divadla kolem Pandur EVO a nepřijatelné jednání Jany Černochové na IDET 2025 v Brně, o kterém si lze přečíst zde, fakt takhle okatě? Exministr Metnar se při řešení akvizice BVP vyhýbal alespoň oficiálně všem výrobcům na kilometry. Tady jde o desítky miliard a nikoho to moc nevzrušuje. Ovšem naprosto nejasná kauza kolem Pavla Blažka málem boří sociální smír v naší malé, zasmrádlé republice.

Jen pro pořádek. Přezdívka Don Pablo Blažkovi skutečně sedí. I ti méně inteligencí obdaření celou dobu tuší, kdo skutečně řídí tuto vládu. Na druhou stranu Blažkovi určitě nejde upřít schopnosti i inteligenci, narozdíl od jiných členů vlády. Jen komedie kolem rozpočtu u Stanjury jsou opravdu gigantické. Co se ale stalo s tou miliardou? Ok. Kdyby přistála Blažkovi na soukromém účtu, nikdo by nemohl ani pípnout. Ale na účtu Ministerstva spravedlnosti? Proč proboha? Proč jen miliarda z mnohem většího objemu peněz? Buď všechny, pokud pochází z trestné činnosti, nebo žádné…

Proč byli Blažek i FIala zpočátku tak bohorovně klidní a za 24 hodin ministr končí? Co se vlastně opravdu stalo? Odpověď je jen jedna. Doopravdy to vědí jen zainteresovaní. My se to možná nikdy nedozvíme. Ale vše kolem celého případu jsou jen spekulace. A v tom je ta arogance. Něco se mete pod stůl. Něco hodně špinavého. A Blažek bude Šedou eminencí české politiky zcela nepochybně dál.