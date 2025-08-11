Už budeme v ráji aneb volební program ANO
Snížíme lidem daně, zrušíme poplatky za rozhlas a televizi. Zastropujeme důchodový věk na 65 let a obnovíme spravedlivé valorizace důchodů, rozšíříme předčasné důchody na další náročné profese a podpoříme seniory valorizací rostoucí s věkem.
Obnovíme školkovné a slevy na dani, obnovíme slevu na studenta, důchodcům a studentům vrátíme slevy na jízdné ve výši 75 %, zrušíme zastropování volnočasových benefitů, zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání.
Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, tzv. emisní povolenky ETS 2, které prosadila Fialova vláda na úrovni EU. Budeme bojovat za zrušení Green Dealu, zasadíme se o to, aby energie byly levnější
Zvýšení mzdy učitelů na 75 000 na konci volebního obndobí.
Platit se to bude z šedé ekonomiky a stačí se podívat na hospodaření Ministerstva obrany.
MO je sice katastrofa, ale jen hlupák uvěří tomu, že transparentní zakázky tohoto ministerstva a EET něco vyřeší. Napoprvé EET nepřineslo nic.
Tohle může volit jen naprostý......
Doplňte si sami.
Není co dodat a to opravdu nejsem fanda současné vlády.
Zdroj: iDNES
Jaroslav Červenka
O co vlastně jde europoslancům bývalé pětikoalice?
Jestli se na něčem český národ převážně shodne, pak je to alergie na Ursulu von der Leyen a to, co předsedkyně Evropské komise reprezentuje. Některým europoslancům je to evidentně úplně jedno.
Jaroslav Červenka
Andrej Babiš udělá z ČR ráj na zemi
Kolik lidí asi bude schopno uvěřit šílenství, které oportunistický a bezuzdně mocichtivý Andrej Babiš slibuje. Cesta do pekel, kterou je ANO pod vedením jediného vůdce skutečně schopné realizovat.
Jaroslav Červenka
Woke šílenství a obrovský respekt k J. K. Rowling
Zlatý olympijský medailista v boxu Imán Chalífová je prostě chlap. Chlap, který mlátí ženy a woke šílenci tomu tleskají.
Jaroslav Červenka
Všichni jsou letadla a perfektně rozumí Blažkovým Bitcoinům
Chybí odpovědi na zcela zásadní otázky, celá situace je tak iracionální, že nad ní zůstává rozum stát.
Jaroslav Červenka
Evropo, uteč! Medvěd už jde
Prakticky už se není co divit roztříštěnosti současné společnosti v situaci, kdy nespočet médií chrlí obrovské množství pravidelně zcela protichůdných informací.
Další články autora
