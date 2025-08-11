Už budeme v ráji aneb volební program ANO

Současná vláda z řady hledisek není rozhodně to pravé ořechové. Ale pokud bude ANO plnit svůj program, Řecko nebude nic, protože aspoň má euro a západ ho nemohl nechat padnout.

Snížíme lidem daně, zrušíme poplatky za rozhlas a televizi. Zastropujeme důchodový věk na 65 let a obnovíme spravedlivé valorizace důchodů, rozšíříme předčasné důchody na další náročné profese a podpoříme seniory valorizací rostoucí s věkem.

Obnovíme školkovné a slevy na dani, obnovíme slevu na studenta, důchodcům a studentům vrátíme slevy na jízdné ve výši 75 %, zrušíme zastropování volnočasových benefitů, zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání.

Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, tzv. emisní povolenky ETS 2, které prosadila Fialova vláda na úrovni EU. Budeme bojovat za zrušení Green Dealu, zasadíme se o to, aby energie byly levnější

Zvýšení mzdy učitelů na 75 000 na konci volebního obndobí.

Platit se to bude z šedé ekonomiky a stačí se podívat na hospodaření Ministerstva obrany.

MO je sice katastrofa, ale jen hlupák uvěří tomu, že transparentní zakázky tohoto ministerstva a EET něco vyřeší. Napoprvé EET nepřineslo nic.

Tohle může volit jen naprostý......

Doplňte si sami.

Není co dodat a to opravdu nejsem fanda současné vlády.

Zdroj: iDNES

Autor: Jaroslav Červenka | pondělí 11.8.2025 15:18 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Další články autora

Jaroslav Červenka

O co vlastně jde europoslancům bývalé pětikoalice?

Jestli se na něčem český národ převážně shodne, pak je to alergie na Ursulu von der Leyen a to, co předsedkyně Evropské komise reprezentuje. Některým europoslancům je to evidentně úplně jedno.

12.7.2025 v 10:14 | Karma: 35,62 | Přečteno: 1144x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Červenka

Andrej Babiš udělá z ČR ráj na zemi

Kolik lidí asi bude schopno uvěřit šílenství, které oportunistický a bezuzdně mocichtivý Andrej Babiš slibuje. Cesta do pekel, kterou je ANO pod vedením jediného vůdce skutečně schopné realizovat.

12.6.2025 v 8:13 | Karma: 19,88 | Přečteno: 602x | Diskuse | Politika

Jaroslav Červenka

Woke šílenství a obrovský respekt k J. K. Rowling

Zlatý olympijský medailista v boxu Imán Chalífová je prostě chlap. Chlap, který mlátí ženy a woke šílenci tomu tleskají.

4.6.2025 v 11:25 | Karma: 12,35 | Přečteno: 129x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Červenka

Všichni jsou letadla a perfektně rozumí Blažkovým Bitcoinům

Chybí odpovědi na zcela zásadní otázky, celá situace je tak iracionální, že nad ní zůstává rozum stát.

1.6.2025 v 19:30 | Karma: 27,62 | Přečteno: 1455x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Červenka

Evropo, uteč! Medvěd už jde

Prakticky už se není co divit roztříštěnosti současné společnosti v situaci, kdy nespočet médií chrlí obrovské množství pravidelně zcela protichůdných informací.

10.5.2025 v 16:55 | Karma: 33,42 | Přečteno: 3150x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

11. srpna 2025  14:19,  aktualizováno  15:40

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou...

Dvojtečky, hvězdičky... Genderovat budeme dál, odmítají německá ministerstva zákaz

11. srpna 2025  15:28

Většina německých ministerstev nechystá zákaz takzvaného genderování ve svých oficiálních...

Bál jsem se vos ve světle auta, tak jsem se napil, balamutil opilý řidič hlídku

11. srpna 2025  15:10

Řidiče pod vlivem alkoholu načapali v noci na neděli policisté v Jihlavě. Zdánlivě banální případ,...

Za zácpy si mohou řidiči sami, prohlásila koordinátorka uzavírek v Brně

11. srpna 2025  15:03

Tisícovkám řidičů se mělo dneska ulevit při průjezdu Žabovřeskou ulicí v Brně, kde je uzavřený...

Jaroslav Červenka

  • Počet článků 301
  • Celková karma 27,71
  • Průměrná čtenost 2198x
Věčný tulák, který se zajímá o vše zajímavé 

https://www.soudobahistorie.cz/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.