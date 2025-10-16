Tak tu máme další fenomenální tenisový talent
Osmnáctiletá naděje českého tenisu Tereza Valentová porazila v osmifinále zkušenou a třetí nasazenou Belgičanku Elize Mertensovou, která má na kontě deset titulů na okruhu WTA. Letos vyhrála v nizozemském Hertogenboschi. Pro Terezu se jedná asi o největší úspěch kariéry hned vedle juniorského French Open v loňském roce a letošního semifinále v Praze. Letos má Valentová na kontě čtyři tituly z turnajů nižší kategorie. Především tituly z Porta a italského Grada jsou challengery, kde vítězka bere 125 bodů do rankingu. Pak už je jen WTA tour.
Takže Tereza je ve virtuálním světovém žebříčku aktuálně číslo 70. Skvělé, opravdu skvělé. Sleduji ji už přes dva roky a držím jí moc palce. A také se bojím. Mám na mysli Lindu Fruhvirtovou a Sáru Bejlek. Linda vstoupila v podobném věku do profesionálního tenisu ještě dynamičtěji. Vyhrála turnaj WTA 250, sbírala body na grandslamech a Masters turnajích. Teď už se tři roky topí v krizi a nepomohlo ani letošní třetí kolo na Miami Open, kam postoupila z kvalifikace. Opět se jedná o turnaj Masters. Další extrémně úspěšná juniorka Sára Bejlek za téměř dva roky na WTA tour skoro nic nevyhrála. Tuším dva zápasy.
Teď mi padl zrak na článek sport.cz Životní posun zázračné Češky. Fenomenální talent, klaní se tenisový expert. Expert je Portugalec José Morgado. U Lindy, ale i Brendy Fruhvirtové nebo u Sáry Bejlek jsem četl podobné titulky. Články se hemží a hemžily superlativy. Nepochybuji, že si je pamatuje většina z vás. Linda je třetí rok v krizi. Nejde o tenisovou výkonnost, jde o hlavu. Její mladší sestra Brenda vynechává turnaje kvůli psychice už teď, je jí 17. Sára Bejlek je stejný případ. Zatím. U Lindy už nevěřím, že se to ještě zlepší. Zacyklená krize. U Sáry ještě pořád držím pevně pěsti. Brenda je ještě opravdu mladinká.
Přečetl jsem si spoustu kritických komentářů především k otci obou sester. Realizuje prý své sny na úkor svých dcer. Linda je prý tlustá a nemá na to, říkají zase jiní. To budou asi ti samí, kteří ji před třemi roky vynášeli do nebes. Sleduji to dlouho. Její otec podle mě patří mezi ty rozumné. Linda je tvrdohlavá, cílevědomá a neskutečná bojovnice. Jenže přechod mezi dospělé stál kariéru mnoho talentů. Je to těžké.
A rozhodně tomu nepomáhají takovéto titulky a vynášení mladých hráčů a hráček do nebes. Ty holky jsou od malička hvězdy. Téměř neznají slovo porážka. Hrají s až o tři roky staršími soupeřkami a porážejí je. Ve škole se na ně kamarádi dívají jinak, protože jsou téměř denně v tisku. Jsou oslavovány od nějakých 12 let. Pak přijde krize a co s tím? Jak zabránit u mladé holky, aby neuletěla a připravila se spíš na to, co musí jednoho dne prostě přijít. Asi to nejde. A rozhodně tomu nepomáhají oslavné ódy novinářů. Musí to být šíleně složité v 16 o sobě číst, že mířím do světové desítky nebo rovnou na trůn.
Vývoj Terezy se v základu ukončí až příští rok. To bude obhajovat spoustu bodů, už nebude muset do kvalifikací celé řady turnajů a bude čelit hráčkám, které jsou zvyklé na tlak. Teď je euforie, ale tlak na obhájení výsledků je obrovský. Linda by mohla vyprávět. Všechny umí tenis, ale na této úrovni rozhoduje hlava. Mimo jiné si budu přát co nejméně oslavných článků o Tereze Valentové a budu jí moc držet pěsti.
Jaroslav Červenka
Pozice Pavla Nedvěda v českém fotbale se mění ve frašku
Rozhodnutí italského soudu sice neznamená vinu Pavla Nedvěda jako obviněného funkcionáře Juventusu Turín, ale každý si asi udělá obrázek sám.
Jaroslav Červenka
Španělé asi zapomněli na teroristy z ETA, Vuelta je katastrofa
Již podruhé byla zkrácena etapa na španělském cyklistickém závodu Vuelta. Podél trati to vypadá jako na Západním břehu Jordánu.
Jaroslav Červenka
Už budeme v ráji aneb volební program ANO
Současná vláda z řady hledisek není rozhodně to pravé ořechové. Ale pokud bude ANO plnit svůj program, Řecko nebude nic, protože aspoň má euro a západ ho nemohl nechat padnout.
Jaroslav Červenka
O co vlastně jde europoslancům bývalé pětikoalice?
Jestli se na něčem český národ převážně shodne, pak je to alergie na Ursulu von der Leyen a to, co předsedkyně Evropské komise reprezentuje. Některým europoslancům je to evidentně úplně jedno.
Jaroslav Červenka
Andrej Babiš udělá z ČR ráj na zemi
Kolik lidí asi bude schopno uvěřit šílenství, které oportunistický a bezuzdně mocichtivý Andrej Babiš slibuje. Cesta do pekel, kterou je ANO pod vedením jediného vůdce skutečně schopné realizovat.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen
Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím...
Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech
Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci. Měl...
Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem...
Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku
Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 304
- Celková karma 29,47
- Průměrná čtenost 2189x
https://www.soudobahistorie.cz/