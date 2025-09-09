Španělé asi zapomněli na teroristy z ETA, Vuelta je katastrofa
Raději to odzdrojuji, i když jsem na tom koukal. Podle iDnes byla dnes zkrácena další etapa španělské Vuelty o osm kilometrů. Poprvé nemělo klání ani vítěze, tentokráte ano. Koukám na Vuletu každý den, někdy jako podkres k práci, někdy si to vychutnám celé. Fakt je ten, že vychutnání hořkne čím dál víc. Všude převažují vlajky neexistujícího státu Palestina, ale z toho, co mám vypozorované mi připadá, že většinou v rukách obyčejných Španělů. Asi se není co divit, španělský premiér by se na Západní břeh Jordánu mohl z fleku přestěhovat. Španělsko absolutně není schopno zajistit bezpečnost ostře sledovaného závodu. Asi ani nechce.
Zastavení izraelského týmu v plné rychlosti, několik pádů způsobených naprosto bezohlednými aktivisty. Už to slovo považuji za sprosté, tak to tak berte. Technický ředitel Vuelty už ze zoufalství vyhání Israel-Premier Tech ze závodu. Ten dokonce na dresech odstraňuje svůj název a jezdci mají strach. A strach už se začíná šířit celým závodem. Jednak z obrovského rizika střetu s aktivisty a po dnešku už zde visí zcela jasný otazník. Dojede se to vůbec? O regulérnosti vůbec nemůže být řeč. Koukal jsem na jeden zásah proti těm pomatencům. Hlavním úkolem policie je proboha ani trochu nezranit. To, že cyklistům hrozí fakt nebezpečí, vůbec není důležité.
Zdá se, že Španělsko zcela zapomnělo na účinkování baskické teroristické organizace ETA, která děsila úplně celou zemi. Má na svědomí 850 mrtvých a stovky zraněných. Ještě v roce 1996 spáchala bombový atentát na letišti v Reusu v Katalánsku. Bojové činnosti se oficiálně vzdala až v roce 2014. Bombami byla doslova vyhlášená po celém světě. Služeb ETA zřejmě využil i Pablo Escobar. ETA znamenala ve Španělsku opravdové nebezpečí. Španělé asi zapomněli, jinak by si byli vědomi toho, že i když Izrael není svatý, Hamas je čistý terorismus. A masivní oslavy v Gaze na počest teroristických činů Hamasu říkají hodně.
Tímhle stylem se Vuelta vůbec nedojede. Ti pomatenci cítí, že proti nim nikdo nezasáhne a udělají vše proto, aby se legendární závod zrušil. Je Španělsko ještě vůbec v Evropě? Po dnešku zůstává pocit prázdnoty. Koledujeme si o další Reconquistu? Minimálně v Německu, Portugalsku, Nizozemí a Belgii, kde půjde do ulic armáda, to tak vypadá. Takováto situace v opačném gardu by v arabských státech vůbec nepřicházela v úvahu.
Už budeme v ráji aneb volební program ANO
Současná vláda z řady hledisek není rozhodně to pravé ořechové. Ale pokud bude ANO plnit svůj program, Řecko nebude nic, protože aspoň má euro a západ ho nemohl nechat padnout.
O co vlastně jde europoslancům bývalé pětikoalice?
Jestli se na něčem český národ převážně shodne, pak je to alergie na Ursulu von der Leyen a to, co předsedkyně Evropské komise reprezentuje. Některým europoslancům je to evidentně úplně jedno.
Andrej Babiš udělá z ČR ráj na zemi
Kolik lidí asi bude schopno uvěřit šílenství, které oportunistický a bezuzdně mocichtivý Andrej Babiš slibuje. Cesta do pekel, kterou je ANO pod vedením jediného vůdce skutečně schopné realizovat.
Woke šílenství a obrovský respekt k J. K. Rowling
Zlatý olympijský medailista v boxu Imán Chalífová je prostě chlap. Chlap, který mlátí ženy a woke šílenci tomu tleskají.
Všichni jsou letadla a perfektně rozumí Blažkovým Bitcoinům
Chybí odpovědi na zcela zásadní otázky, celá situace je tak iracionální, že nad ní zůstává rozum stát.
