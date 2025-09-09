Španělé asi zapomněli na teroristy z ETA, Vuelta je katastrofa

Již podruhé byla zkrácena etapa na španělském cyklistickém závodu Vuelta. Podél trati to vypadá jako na Západním břehu Jordánu.

Raději to odzdrojuji, i když jsem na tom koukal. Podle iDnes byla dnes zkrácena další etapa španělské Vuelty o osm kilometrů. Poprvé nemělo klání ani vítěze, tentokráte ano. Koukám na Vuletu každý den, někdy jako podkres k práci, někdy si to vychutnám celé. Fakt je ten, že vychutnání hořkne čím dál víc. Všude převažují vlajky neexistujícího státu Palestina, ale z toho, co mám vypozorované mi připadá, že většinou v rukách obyčejných Španělů. Asi se není co divit, španělský premiér by se na Západní břeh Jordánu mohl z fleku přestěhovat. Španělsko absolutně není schopno zajistit bezpečnost ostře sledovaného závodu. Asi ani nechce.

Zastavení izraelského týmu v plné rychlosti, několik pádů způsobených naprosto bezohlednými aktivisty. Už to slovo považuji za sprosté, tak to tak berte. Technický ředitel Vuelty už ze zoufalství vyhání Israel-Premier Tech ze závodu. Ten dokonce na dresech odstraňuje svůj název a jezdci mají strach. A strach už se začíná šířit celým závodem. Jednak z obrovského rizika střetu s aktivisty a po dnešku už zde visí zcela jasný otazník. Dojede se to vůbec? O regulérnosti vůbec nemůže být řeč. Koukal jsem na jeden zásah proti těm pomatencům. Hlavním úkolem policie je proboha ani trochu nezranit. To, že cyklistům hrozí fakt nebezpečí, vůbec není důležité.

Zdá se, že Španělsko zcela zapomnělo na účinkování baskické teroristické organizace ETA, která děsila úplně celou zemi. Má na svědomí 850 mrtvých a stovky zraněných. Ještě v roce 1996 spáchala bombový atentát na letišti v Reusu v Katalánsku. Bojové činnosti se oficiálně vzdala až v roce 2014. Bombami byla doslova vyhlášená po celém světě. Služeb ETA zřejmě využil i Pablo Escobar. ETA znamenala ve Španělsku opravdové nebezpečí. Španělé asi zapomněli, jinak by si byli vědomi toho, že i když Izrael není svatý, Hamas je čistý terorismus. A masivní oslavy v Gaze na počest teroristických činů Hamasu říkají hodně.

Tímhle stylem se Vuelta vůbec nedojede. Ti pomatenci cítí, že proti nim nikdo nezasáhne a udělají vše proto, aby se legendární závod zrušil. Je Španělsko ještě vůbec v Evropě? Po dnešku zůstává pocit prázdnoty. Koledujeme si o další Reconquistu? Minimálně v Německu, Portugalsku, Nizozemí a Belgii, kde půjde do ulic armáda, to tak vypadá. Takováto situace v opačném gardu by v arabských státech vůbec nepřicházela v úvahu.


Autor: Jaroslav Červenka | úterý 9.9.2025 18:09 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Jaroslav Červenka

  • Počet článků 301
  • Celková karma 26,42
  • Průměrná čtenost 2200x
Věčný tulák, který se zajímá o vše zajímavé 

https://www.soudobahistorie.cz/

