Proč selhává prezident a Milion chvilek také
Není účelem tohoto článku se příliš zabývat občanským hnutím Milion chvilek, ale spojení s prezidentem je tu jednoznačné. Ačkoli názorově víceméně souzním s postoji obou subjektů, ve skutečnosti oba výrazným způsobem přispívají k rozdělení společnosti. Nebudu ztrácet čas, a ani už to dlouho nedělám, tím, že bych někde prolézal diskuze nebo sociální sítě, abych zjistil názory a dění kolem aktuálního rozhodnutí Ústavního soudu. Ale tento blog dobře znám, napsal jsem zde téměř 300 článků, spoustu lidí znám osobně a většinu diskutérů neosobně. O tom, co se děje jinde, mám celkem jasnou představu, ale tady jsem si diskuze a články prošel. Stoji to za to. Asi je to chyba, ale neodolám se vyjádřit.
Takže jen krátce k Milionu chvilek. K čemu je takové občanské hnutí, které se za minulé vlády čtyři roky ani nehnulo a ihned po nástupu současné vlády se prudce aktivizovalo? Co jiného tím může dokázat, než ještě více rozdělovat společnost. Je zcela jedno, že s postoji Milionu chvilek v zásadě souhlasím, ale pokud přejde kauzu Bitcoin absolutní neaktivitou, tak co potom čekat od současných voličů vládních stran? Jak si potom může Milion chvilek představovat, že bude zastupovat nějakým způsobem českou společnost, když prostě vypadá, že fandí bývalé Pětikoalici. Té já sice nefandím, ale vždy bych jí dal přednost před tím, co je teď ve Strakovce. Jenže já jsem nikdo. Je to úplně jedno. A v tom je ten rozdíl.
Takže podle iDnes Ústavní soud vydal předběžné opatření, že Petr Pavel může na summit NATO. A Česká republika vypadá jako jedna velká pavlač, na které se podílí mraky občanů a prakticky všechny politické subjekty. Ono je celkem pochopitelné, že současná vládní koalice prezidenta Pavla na summitu nechce. Prostě mají zcela odlišné názory na danou problematiku. A hovořit o tom, že Babiš to státnicky přejde a nebude to řešit, je skutečně sci-fi. Agresivní hokynář nikdy nebude státník. A rozebírat Macinku snad ani nemá smysl. To není jen karikatura na politika, to je karikatura dospělého člověka. Z té strany se žádná úroveň čekat nedá.
Jen trochu bokem. Zpochybňovat rozhodnutí Ústavního soudu je to samé jako podkopávání základů společnosti. A pokud už to udělám, měl bych mít opravdu vážné důvody. Ty ovšem na pavlači nejsou třeba. Podobná situace jako když někteří před loňskými volbami s jistotou tvrdili, že Pětikoalice si je zařídí podvody pro sebe, že?! Takže přestože s naprostou většinou kroků a názorů Petra Pavla souzním, aktuálně jen potvrdil, co si myslím dlouhodobě. Primárně je to oportunista. A je opět úplně fuk, že bych ho na ten summit nechal jet. Jenže značná část společnosti, které vůbec nevadí STB minulost současného premiéra, ho doslova bytostně nenávidí. A jakýkoli jeho krok ohledně účasti na summitu bude vnímat naprosto negativně. Snaha se tam protlačit logicky jen rozdmýchává vášně ve společnosti.
Stejně jako třeba jeho názor na euro. Stejně jako odmítnutí jmenovat infantilního Turka ministrem. Lidsky tyto kroky můžeme chápat. To hranaté dítě by nemohlo dělat šéfa ani partě kopáčů, asi by to nepřežil, ale patří do demokraticky zvolené vlády a jednodušší část společnosti jeho miniaturní :-)))))))) prohřešky nezajímají. Zajímá je nenávist k Petru Pavlovi. A ten by měl být primárně nadstranický a chápat nastavení celé společnosti. Jeho kroky logicky budou vytáčet voliče současné vlády. Můžu je nemít rád, jak chci a můžu to dávat najevo, ale prezident nemůže. Měl by především být stabilizačním prvkem i v této hloupé situaci.
Tím ovšem není. I já si kladu otázku, proč musí být na tom summitu. Nemyslím si, že by tam musel být. Ale rozhodně by si měl být vědom toho, co svou kompetenční žalobou vyvolá. A dobře si rozmyslet, jestli je to ok. Stejně jako nejmenování Turka. Ve skutečnosti určitou část společnosti stmeluje v nenávisti k němu, stejně jako je katalyzátorem třeba Fiala. Takže na závěr. Můžu s ním jakkoliv souhlasit, vidět v NATO raději jeho než ty hokynáře, na mém názoru naprosto nezáleží. Je třeba hledat alespoň základní cesty ke zklidnění společnosti a zamezení dalšího rozdělování. A to se přesně neděje. A jestli by někdo neměl být na pavlači, pak je to prezident.
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