Případ Moravec je jen jeden z mnoha symptomů
Profesionál má zvládnout každého politika ve svém pořadu. Ne, každý se opravdu zvládnout nedá. To jsem si nedávno přečetl v jedné diskuzi. Konečná stála a asi pořád stojí za umlčovanou většinou. Paradoxní opravdu bylo, že Konečná nebo Vidlák měli v médiích až nepřirozené množství prostoru. Prezident Pavel je asi největší zlo v této zemi. Minimálně po stažení se úplně slepého Fialy. Pavel určitě není dokonalý, v zásadě souhlasím s tím, že je to oportunista a kariérista. Ovšem po zlodějích tužek a alkoholicích na místech prezidenta ho považuji za skvělého. A to s odstupem času považuji nejmenování Turka za velkou taktickou chybu. Byť tomu lidsky rozumím. Jenže Macinka už tam stejně je a k lidem jako Babiš, Schillerová, Juchelka a dalším není komentář.
Co dál chtít. Zcela zpolitizovaný Milion chvilek naprosto nesmyslně vylezl s akcí na obranu Petra Pavla. Opravdu to bylo nutné? Pokud se má jednat o nezávislé hnutí skutečně pro lidi, nebylo by lepší začít intenzivně vyžadovat třeba omezení poslanecké imunity všem politikům? Žádat vyšetření a skutečné potrestání případů jako kauza Bitcoinů nebo Čapího hnízda? Chtít aspoň trochu transparentnosti tlakem na všechny politiky? Ne, nesmyslně se tu protestuje na podporu prezidenta, který se sám rozhodl. Byť jeho uvažování chápu. Celá ta sebranka kolem Motoristů včetně zcela bezcharakterního pana Červeného je novým dnem naší reálpolitiky.
Vyjádření Okamury na téma luxusní BMW a MPA jsou doslova symptomy tohoto člověka. Neustále lže, to ovšem Schillerová také, jenže on lže ještě navíc s obrovskou agresivitou. Koneckonců instalovat si Rajchla na kandidátku mluví naprosto za vše. Okamuru nezajímá žádná diskuze, argumenty. Ten člověk výhradně hlásá propagandu, kterou mu pořád část obyvatel baští. Mediovat s ním diskuzi už vůbec není možné, protože agresivně hájí jakoukoliv lež a nezastaví ho nikdo. Zajímavé je, kdo se nejčastěji se ohání demokracií. Do té skupiny patří výrazně voliči SPD, která vůbec netuší, co to demokracie je. Tento článek nepíši proto, abych Moravce hájil. Ale jeho odchod je symptomatický.
On se totiž na rozdíl od sevilních tragédů na Nově nebál. Bylo mi jasné, že po 20 letech setrvalého tlaku se to na něm muselo podepsat. Znám to sám u sebe z exponovaného místa. Vše určitě nebylo košer, ale stejně jako Reportéři ČT, ty budou další na řadě, se prostě nebál šlapat na kuří oka politikům. Kdo jich má víc je rozumnému člověku jasné. Jenže se zdá, že rozumní lidé ubývají jako houby za sucha. Nebudu se dál vyjadřovat k celé sebrance kolem ANO, SPD, Motoristů a dalších. Nemá to smysl. Instalace zcela bezbarvého Kupky do vedení ODS je jen další pomníček stranám, které aspoň trochu připomínaly demokratické.
Otázka zní, zda ho tam znovu dostal Blažek. Osobně se domnívám, že ano. Je to nepovedená karikatura Fialy, který byl sám karikaturou na politologa. O Rakušanovi se nemá smysl bavit. Pročpak ten pán nenavrhl omezení poslanecké imunity, když byl u moci? Bývalá Pětikoalice je stejná jako Demokraté v USA. Nikdo se nepoučil. Odchod Moravce je jen jeden ze symptomů, kdy si to ulice vyřvala a náležitě také oslavuje. Na jeho místo určitě přijde někdo dostatečně servilní. Hroší kůže politiků už nezná mezí, oni musí. Stačí se podívat kamkoliv do diskuze. A politici reagují jen na ulici. Bohužel.
Jen na závěr pro všechny zaryté obhájce ODS a Fialy. Kdyby měli jen trochu rozumu, netlačili lidem, jak se máme dobře, nesnažili se mimo jiné zalíbit ulici, neřešit za vysoké inflace jen Ukrajinu, dnes by tam možná ten kabaret neseděl. Mandát měli. A nevyužili ho.
Jaroslav Červenka
Ještě k Turkovi, Fialovi nebo třeba Konečné
Kde je nějaké vědomí, co je ještě přijatelné a co ne. Kde jsou hranice akceptace, kde sprostoty a neurvalosti.
Jaroslav Červenka
Tak tu máme další fenomenální tenisový talent
Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje turnaje WTA v japonské Ósace. A zase se pějí ódy.
Jaroslav Červenka
Pozice Pavla Nedvěda v českém fotbale se mění ve frašku
Rozhodnutí italského soudu sice neznamená vinu Pavla Nedvěda jako obviněného funkcionáře Juventusu Turín, ale každý si asi udělá obrázek sám.
Jaroslav Červenka
Španělé asi zapomněli na teroristy z ETA, Vuelta je katastrofa
Již podruhé byla zkrácena etapa na španělském cyklistickém závodu Vuelta. Podél trati to vypadá jako na Západním břehu Jordánu.
Jaroslav Červenka
Už budeme v ráji aneb volební program ANO
Současná vláda z řady hledisek není rozhodně to pravé ořechové. Ale pokud bude ANO plnit svůj program, Řecko nebude nic, protože aspoň má euro a západ ho nemohl nechat padnout.
