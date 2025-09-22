Pozice Pavla Nedvěda v českém fotbale se mění ve frašku
Strávil jsem ve sportovním prostředí a kolem něj dlouhá léta. O fotbale obecně si dávno nedělám iluze a o českém už vůbec ne. Bafuňářské prostředí, které v podstatě jen navázalo na zvyklosti komunismu, má do profesionálních podmínek strašně daleko. Ještě nedávno tu všichni křičeli, že zahraniční trenér nepřichází v úvahu. Teď jim Priske ve Spartě podruhé zavírá definitivně ústa. Chudáci specifičtí čeští hráči s tak specifickou povahou. Ty hráči, kteří když se náhodou dostanou na západ, tak první, co sdělují, je mnohem vyšší intenzita tréninků v jakémkoli týmu. Adaptace takzvané perly českého fotbalu Hložka už také trvá docela dlouho.
Kdepak je zázračný manažer Salvie Jan Nezmar, který to odnesl asi jako Armstrong v cyklistice. Nemá smysl nic rozebírat dopodrobna. Zmizení Berbra a soud Pelty nic nemění. Valná hromada ČMFS je stále stejná. Nic se nezměnilo. Stále stejní lidé. Opilí a distancovaní rozhodčí zase pískají. Stát naprosto nekontroluje, kam jdou jeho dotace a talenty jsme takřka přestali vychovávat. Další ránu teď český fotbal dostává skrze jednoho z nejlepších hráčů jeho historie. Pavla Nedvěda.
Podle iDnes přijal dohodu o trestu s italskými soudy, je podmíněně odsouzený. Podle samotné litery italských zákonů to neznamená jeho vinu. Ale kdopak si asi dělá iluze i přes jeho vehementní vysvětlování. Takže generální manažer českých fotbalových reprezentací je pravomocně odsouzený. FAČR sdělila, že rozhodnutí soudu nemá žádný vliv na Nedvědovu svazovou funkci. Tak asi tak tu žijeme.
Dokonalý celospolečenský obraz. V zásadě se už zcela toleruje naprosto nečistý štít obrovského množství veřejně činných osob. Ze všech politických spekter. Nedvěd na klíčové pozici v českém fotbale s klidem setrvá dál. Vlastně se nic neděje. Je to úplně v pořádku. Až na to, že všichni známe italský fotbal a třeba ještě nedávný vliv Berlusconiho na AC Milán potažmo celé Calcio. Pamatuji si i náznaky Skuhravého z Janova. A ten byl na leccos zvyklý. Papír snese vše. Nějaký charakter, morálka nebo etika jsou na absolutních ubytích. Profesionální sport už s fair play nemá téměř nic společného. Pokud nechce Nedvěd odejít sám, a proč by tady také odcházel, tady neodchází nikdy nikdo, měl by ČMFS udělat něco sám. To je ovšem jen chiméra.
Jaroslav Červenka
