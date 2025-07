O co vlastně jde europoslancům bývalé pětikoalice?

Jestli se na něčem český národ převážně shodne, pak je to alergie na Ursulu von der Leyen a to, co předsedkyně Evropské komise reprezentuje. Některým europoslancům je to evidentně úplně jedno.

Ursula von der Leyen s naprostou převahou ustála hlasování o nedůvěře v Evropském parlamentu. Dělat si iluze o Pfitzergate nemá smysl asi tak stejně jako o kauzách pětikoalice nebo Andreje Babiše. Je to všude stejné. Jenže naše milá Němka především reprezentuje sebevražedný Green Deal, od kterého setrvale a neuvěřitelně tvrdošíjně nechce ustoupit. V jí prosazované formě Zelená dohoda pro Evropu prakticky zlikviduje konkurenceschopnost Starého kontinentu a především automobilový průmysl. A ten je páteří našeho průmyslu. Její německý Volkswagen je už teď v obrovských potížích, ale to je té umanuté paní zcela jedno. Drtivá většina Čechů si dobře uvědomuje šílenství Green dealu a rozhodně ho nepodporují a pro drtivou většinu z nás je v rámci EU Ursula von der Leyen nepřítel číslo jedna. Pro poslance bývalé pětikoalice zjevně ne. Podle idnes podpořilo vyslovení nedůvěry paní předsedkyni jedenáct českých poslanců z 21. A světe div se, jednalo se o lidi z ANO, Filipa Turka, Dostála, Konečnou, Davida a Nikolu Bartůšek. Vše u nás opoziční poslanci. Proti návrhu podle Seznam Zprávy hlasovali poslanci TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Hrdinská ODS se nezúčastnila. Těžko říct, o co europoslancům bývalé pětikoalice vlastně jde. Pár měsíců před volbami hrají zase nějakou vlastní hru, která vůbec nereflektuje vůli většiny národa. A tady o vůli Čechů nemůže být ani sporu. Většina pětikoaličních voličů je prounijní, ale zároveň se současnou politikou EU, kterou reprezentuje Ursula von der Leyen, jednoduše nesouhlasí. Chvílemi to vypadá, že naši „liberální demokraté“ se v zásadě spoléhají, že národ se při podzimních volbách opět zvedne a bude volit proti Babišovi. Jen tahle myšlenka je sama o sobě trestuhodná. Stejně jako je trestuhodné hlasování těchto lidí v EP. V každém případě arogance našich liberálních europoslanců je nebetyčná. Jsem docela zvědavý, kolik se v diskuzi objeví lidí, kteří hlasování těch poslanců schválí. Jsem si celkem jistý, že jich moc nebude. Pro mě je to další obrovské mínus pro bývalou pětikoalici, jejíž servilitu k EU naprosto nechápu. Osobně jsem jednoznačně prounijní, ale ne za každou cenu. A v kombinaci s blížícími se volbami tuhle infantilitu naprosto nechápu. Jako by si o ten výprask doslova koledovali.