Míří méněcenný Rakušan do Strakovy akademie?
V únoru letošního roku přišel podle iDnes opoziční poslanec Vít Rakušan s tím, že Starostové navrhnou výrazné omezení imunity našich zákonodárců. Opravdu bohulibý počin. Na něčem takovém by se asi shodla větší část našeho rozděleného národa. Pochopitelně se jednalo o reakci na očekávané hlasování o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Všechna čest Rakušanovi. Jen je trochu otázkou, proč s něčím takovým nepřišel v době, kdy měl reálnou moc. Soudnému člověku musí být tento politik dlouhodobě k smíchu, pokud tedy ne k pláči. Stejně jako celá naše aktuální politická garnitura.
Milý a roztomilý Petr Macinka, který si dělá přátele všude, kam přijde, v tomto týdnu v zásadě konkretizoval, že Vít Rakušan patří mezi méněcenné politiky. A nutno podotknout, že od něho to skutečně sedí. Ministerstvo zahraniční je pod jeho vedením výstavním skvostem České republiky. Tento rozený diplomat a naprosto bezkonfliktní génius rozsévá mír všude, kde se objeví. Občas to vypadá, že každé ráno vypije sklenici vlastní moči úplně přesně, jako to dělával Gándhí. Jen mu to vše kazí ten mizera rozvědčík. Kdyby Macinka mohl v době komunismu ovlivňovat veřejné dění, určitě by podepsal Chartu a byl větším disidentem než Václav Havel. To je jasné!
Takže tato vyzrálá a duchaplná osobnost má plné právo označit jiné politiky za méněcenné. Jeho morální kredit dosahuje výšin, které se mohou rovnat minimálně Petru Velikému. Malý a méněcenný Vít Rakušan si ovšem postoje tohoto velikána nenechal líbit. A podle Novinek.cz přímo řekl, že udělá vše, aby náš titán v politice nebyl. A je to. A bude to. Otázka ovšem zní, co může Vítek udělat. Jediným zásadním krokem by asi mohla být trnitá cesta do Strakovy akademie. Za cenu obrovského sebeobětování, kdy by se dostal do stínu dalšího giganta. Andreje Babiše, který ho ve své malosti nepustil ani do pozice místopředsedy Sněmovny.
A teď trochu vážně. Co by asi ten tlučhuba mohl udělat, aby nás zbavil zamrzlého pubescenta? Jedinou možností by asi skutečně mohla být rozumná domluva s Andrejem Babišem o participaci ve vládě. Pokud by tam ovšem nebyl za Hamáčka. Andrej by si možná sám oddechnul, tahle aktuálně příšerná komedie banánové republiky by mohla skončit a Rakušan by alespoň mohl ukázat, že je skutečný politik a ne kašpar, jehož největším činem bylo vyvěšení Putina na Ministerstvo vnitra. Mohl by se pokusit vyjednat koaliční smlouvu takovou, aby byla byla nějakým kompromisem především ohledně státní kasy a obecně prezentace státu alespoň na nějaké základní úrovni jako trochu důvěryhodného tělesa.
Takže pokud svým prohlášením měl Rakušan na mysli cestu do Strakovy akademie, čímž by začal pád asi největší současné ostudy ČR, tedy vejfukářů, se kterými se paktovat je fakt trochu moc, asi bych Vítkovi držel palce. Takže snění bylo dost. Osm poslanců je asi příliš málo, musel by přemluvit celé STAN. A hlavně by se musel začít chovat konečně jako dospělá a vyzrálá osobnost schopná najít v základních tématech společnou řeč s Andrejem Babišem. To je ovšem v hlubokém rozporu s výkřiky o omezení poslanecké imunity. Na druhou stranu, jinou cestu, jak skutečně splnit prohlášení o zmizení Macinky z politiky nevidím. Ale asi jen zase mlátil slámu.
Jaroslav Červenka
