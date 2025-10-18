Ještě k Turkovi, Fialovi nebo třeba Konečné
Ne, rozhodně nebudu propírat kauzu Turek. Nepotřebuji to do začátku a už vůbec mě nezajímá, kdo si to v DeníkuN objednal, pokud vůbec. Fakt je to tak důležité? Turek mi připadá jako marketingový pokus o recesi. Jeho Macinka totéž. Ten druhý je loutka a první je macho, kterého omlouvat pokusy o srandu jsou stejně infantilní jako on. Ministr zahraničí? Tohle pologramotné čtyřicetileté dítě? Ale právě on vlastně není problém. Volit si tohle jako politickou reprezentaci a ještě to agresivně hájit? Kam jsme to došli. I kdyby pršel zlatý déšť, nepotřebuji nějaký archiv, abych věděl, že Turek je naprosto nepřijatelný. A Vašík nad ním údajně láme hůl. Opravdu je nutné se chlubit senilitou? Asi stejné jako, že Motoristé nebyli založeni v našem chrámu demokracie IVK.
Napadlo vás někdy, že Konečná je vlastně Fialovo dítě? Nestojí mi zato tu rozebírat ty mraky bludů kované komunistky, která by mazala šupem zpátky na východ. Ona jen čistě využila příležitost, kterou jí nabídl svými chybami Petr Fiala. Celá jeho rétorika je tak vzdálená realitě, že mám pocit jeho původu na Marsu. Opět nebudu rozebírat vše. Tvrdit s mandatorními výdaji na 100 % příjmů do rozpočtu, že nebudu zvyšovat daně, může jen naprosto nesoudný jedinec. Následně zcela ignorovat inflaci a věnovat se jen Ukrajině, když doma značná část obyvatelstva je naštvaná na růst cen? A následně se tvářit, jak se máme všichni dobře a položit naprosto imbecilně kampaň na tom, že nás Babiš zavede na východ? Je to muž z Marsu. Ve chvíli, kdy přilezl s Nutellou, jsem věděl, že tohle je Konečná 😂.
Já se mám dobře. Nepopírám. Ale jsem si vědom, že spousta lidí se dobře nemá. A poslouchat denně od jednoho blázna, jak se máme dobře, je pro spoustu lidí nepřijatelné. A není cílem tohoto blogu řešit, jak hodně si zato ty lidi mohou sami. Je to nezajímá. A je jich hodně. Výsledek odcházející infantilní vlády, kde se Stanjura ani jednou nedopočítal rozpočtu, kde hezky utichla aféra kolem Bitcoinů, kde je Dozimetr jen jednou z kauz, je vlastně tristní. Polovina lidí si myslí, že je země prodaná Ukrajincům. Přestože Výbor pro evropské záležitostí podal nejvíce námitek ze všech členských států, je vláda Fialy považována za eurohujerskou. Což do jisté míry asi je.
Takže! Sice nakonec dokázali schodek udržet ještě v nějak rozumných mezích, vypadalo to hůř, ale neudělali dost. Aspoň trochu provedli s důchodovým systémem, podpořili správně Ukrajinu, podporují Izrael, odchází nejnenáviděnější vláda, protože politolog je UFO. A protože celou dobu kašlou třeba na kuchyně na MO. Máme se dobře, korupce neexistuje a budeme dávat 5 % HDP na AČR, trochu šílené.
V parlamentu máme Rajchla, celou tu sebranku kolem Okamury s Foldynou v čele, Majerovou, Šichtářovou a spoustu jaderných fyziků z ANO. Macinka a Turek jsou jen součástí tohoto panoptika. Na post předsedy vlády se hlava nehlava dere člověk, kterému jde jen o to, aby nebyl vydán policii. Co dělají voliči? Většina se přetahuje, kdo je v tom politickém kabaretu větší imbecil. Jsou to všichni. Nebo téměř všichni. A obrovský mediální prostor věnovaný před volbami Konečné a teď Turkovi je jen součást celého cirkusu bez principála, kdy si neuvědomujeme, že takhle to nemá být jako celek. A ne, že Fiala mě ožebračil nebo Babiš je agent STB. Přijatelný už tam není téměř nikdo.
A co dělají ONI? V zásadě se nám smějí. Koryta jsou na čtyři roky rozdělena a oni to nějak uvaří. Protože ať se podívám dnes kamkoliv, na sociální sítě, do diskuzí, nic jiného si nezasloužíme. A být na jejich místě, také se tam nekoukám. To jde o duševní zdraví.
Tenhle blog je spíš k zamyšlení. Možná se nevyjadřuji obratně a nevím, jestli jsem napsal přesně to, co jsem chtěl. Ale nezajímají mě nekonečné argumenty ohledně Dozimetru, jestli je tam špína nebo ne. Nezajímá mě hájení Babiše nebo FIaly. Nezajímají mě invektivy. Cílem bylo určité zamyšlení, že už jsme s touhle politickou reprezentací pěkně v řiti. A já osobně vůbec netuším, jak se z toho dostaneme ven. Fiala aspoň rezignoval, ale možná slušný, ale zcela nevýrazný Kupka není řešením. To Rakušana rezignovat ani nenapadne. Ten by zase nejraději pověsil Putina na nějakou státní budovu. To bylo fakt gesto.
Jaroslav Červenka
