Andrej Babiš žádný chcimír není

Naprosto perfektní obrázek si lze v této chvíli udělat o Andreji Babišovi. Vyložil karty na stůl a strategie, s jakou půjde do voleb, je nyní zcela jasná.

K těmto závěrům lze dojít velmi jednoduše v souvislosti s jediným rozhovorem, který v pátek 28. 3. Andrej Babiš poskytl Idnes v pořadu Rozstřel. Takže pojďme na to. Jen opravdu velmi naivního člověka by překvapilo ohlášení aspirace na post premiéra. Schillerová a především Havlíček jsou jen loutky a Babiš už teď nepochybně dospěl k přesvědčení, že tato informace, která byla jen odkládaná, uzrála a je třeba ji vypustit. Náš milý Slovák se také označil za chcimíra. Definici tohoto slova poměrně přesně vyložil Tomáš Flaška ve svém posledním blogu. K tomu je snad třeba jen doplnit, že ke skupině chcimírů se skutečně řadí lidé, kteří válku bytostně nenávidí, jsou to zarytí pacifisti a v žádném případě nejsou proruští.

Bohužel takových ortodoxních pacifistů je obecně velmi málo. A to především v Rusku. Je tedy Andrej Babiš chcimír? V žádném případě není. Jeden ze základních rozdílů mezi naším blekotou a akademikem ve Strakově akademii je ten, že Andrej Babiš dobře chápe, kdo jsou jeho voliči. Velmi infantilní Petr Fiala dává od začátku svého mandátu najevo, že to vůbec neví. Jeho snaha podlézat elektorátu z druhé strany je nesmyslná a stupidní. Pro drtivou většinu Babišových voličů bude profesor nepřijatelný vždy a excesy typu Nutella mu vždy jen uškodí.

Ale zpět k Babišovi. Ten prostě ví, že značná část jeho voličů jsou chcimíři a značná část z nich má spíše negativní postoj k Ukrajině. Je jim zcela jedno, jak to s Kyjevem dopadne. Takže se podle toho chová, mimochodem Fico na Slovensku dělá to samé, prostě logicky s kandidaturou ohlásí to, v čem si budou jeho voliči mlaskat. Jemu je už úplně jedno, co se s Ukrajinou stane. Hlavně potřebuje hlasy. To se koneckonců projevuje i v kritice nákupu F-35 a Green Dealu. Na obou věcech participoval a ANO původně nákup akceptovalo, byť s výhradami. Jenže jeho voliči mají jasno.

Ale znovu se nejedná o prezentaci vlastních názorů. On jich už totiž moc nemá. Zbyl prakticky jen Antifiala, ekvivalent tolik kritizovaného Antibabiše. Ale to už jeho voličům vůbec nevadí, naopak to adorují, tak proč v tom nezůstat. Přinese to hlasy. Budeme mít znovu EET, i když je zjevné, že to nic nepřineslo. Fico jedná s Putinem? Žádný problém. Andrej totiž ví, že opět značná část jeho elektorátu s tím také nemá potíž. Dokonce si myslí, že Fico je státník. Takže jediný skutečně vlastní názor, ale do jisté míry opět podpořený vlastními voliči, je inklinace k Donaldu Trumpovi. Jsou totiž v základu stejní.

Andrej Babiš je jen obyčejný oportunista. Nic jiného. Ale alespoň reflektuje svůj elektorát. Fiala se sice pyšní titulem z politologie, ale třeba jméno Neználek by mu sedělo mnohem více. Protože sázka na bezpečnost do voleb je to stejné, jako chtít ty volby prohrát. To není téma pro průměrného občana této země. Jenže tyto fauly náš profesor předvádí od začátku svého mandátu. Porušil většinu slibů a z předvolebního programu prý splnil přes devadesát procent obsahu. Ha ha. Není koho volit.