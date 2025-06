Andrej Babiš udělá z ČR ráj na zemi

Kolik lidí asi bude schopno uvěřit šílenství, které oportunistický a bezuzdně mocichtivý Andrej Babiš slibuje. Cesta do pekel, kterou je ANO pod vedením jediného vůdce skutečně schopné realizovat.

Novinky.cz zveřejnily základní předvolební program ANO, který vlastně programem není, protože ho Andrej Babiš chce zveřejnit až v září. Důvod? Média ho nemají ráda a kritizovala by to. ANO z jedné strany kritizuje, a dost oprávněně, vládní schodek a zároveň do budoucna nabízí něco, co česká ekonomika vůbec není schopna utáhnout. A to i přesto, že na tom schodku má ANO lví podíl, stejně jako na inflaci. Přehršel zcela úžasných slibů, které tady udělají ráj na zemi.

Všem se zvýší platy, ČEZ bude ve státních rukách a koupě se bude řešit z jeho peněz. Důchodci zase dostanou prachy, sníží se daně. Mávne se kouzelným proutkem a zmizíme z burzy v Lipsku. Merze a jeho tři odstavené jaderné elektrárny by zvládl levou zadní. Budou se stavět nové byty a to ve velkém. No neberte to. Je to tak snadné, že je až nepochopitelné, že to Pětidemolice nepochopila.

Jistě, pořád lepší než volit bitcoinovou mafii. Nikdy tu nebyla horší vláda. Šílená inflace, organizovaný zločin ve vládě. Naprosto neschopní ministři, neuvěřitelné množství kauz. Lhaní a lhaní. A bohužel je na spoustě z těchto věcí pravda. Pětikoalice si to prohrála hned na začátku. Bylo zcela jasné, že slib o nezvýšení daní je zcela iracionální. Následná několik měsíců trvající a takřka výhradná orientace na Ukrajinu bylo další šílenství. Po roce už bylo pozdě. Rozumný politik ví, že se nemůže orientovat výhradně na zahraničí. I když zcela správným způsobem. Jenže když mu díky oné válce a předchozí rozhazovačné vládě doma roste inflace, asi by měl zpozornět.

Takže tu máme dokonalý stav. Polarizace společnosti je už opravdu velká. Na jedné straně je vláda, která si zaslouží opravdu velmi silnou kritiku. Její představitelé od začátku působí značně nedůvěryhodně a to, že v mezinárodní politice zaujímají charakterní postoje nestačí. Navíc provedené reformy jsou pro odpůrce stejně nepřijatelné, především malinká důchodová reforma, a pro voliče vlády nedostačující. Voliči Pětikoalice kromě Antibabiše čekali skutečné zkrocení schodku státních financí. Nestalo se.

Paradoxní je, že Antibabiš vadil, Antifiala vůbec nevadí. V každém případě nedůvěra k vládě je hodně opodstatněná a u části obyvatelstva, kterou Fiala naprosto nechápe, zcela relevantní. A na druhé straně nám tu teď vyskočil plán ANO, který je sám o sobě naprosté šílenství. A co budou dělat ovečky? Babiš je odsouzený lhář. Fiala je mafián. Babiš má Čapí hnízdo. Rakušan má Dozimetr. A všichni mají pravdu. A skoro všichni bijou černochy. Slušné šílenství. A pokud začne Babiš realizovat to, co slibuje, a on je toho schopen, bude tu ještě lépe.