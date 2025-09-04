Nehubneš? Možná jsou za tím nanoplasty. Jaký vliv mají na náš metabolismus?
Plast a cukr: Jak může plast ovlivnit metabolismus
Studie z Univerzity v Kalifornii ukázala, že myši, které jedly potravou obsahující nanoplasty, měly problémy se zpracováním cukru. Jejich tělo se stávalo rezistentní na inzulín, to je stav, kdy buňky těla přestávají správně reagovat na hormon inzulín. Tělo pak musí produkovat více inzulínu, aby udrželo hladinu cukru v normálu. To časem vyčerpá slinivku břišní, což může vést ke vzniku cukrovky.
Co to znamená pro nás? Po jídle tělo neumí cukr využít správně – hladina cukru v krvi stoupá a pak rychle klesá, což způsobuje chuť na sladké a únavu. Může také nastat glukózová intolerance, která může vést mimo jiné i k nadváze či obezitě.
Konzumace nanoplastů také vede k poškození jater a střev, což může ovlivnit trávení a celkové zdraví. Vědci předpokládají, že mikro a nanoplasty narušují střevní mikrobiom a vyvolávají zánětlivé procesy, kdy je tělo v chronickém zánětu. Zjednodušeně řečeno, mikroplasty v krvi mohou působit jako stálý dráždivý podnět, který narušuje křehkou rovnováhu našeho metabolismu.
Jak se plast dostává do našeho těla?
Vědci objevili, že mikroplasty mohou pronikat do lidského těla různými cestami, přičemž nejvýznamnějšími jsou dýchání a konzumace jídla a vody. Plast se ale uvolňuje i z oblečení (např. fleece mikiny) při praní, z pneumatik na silnici nebo z nádobí při vaření a ohřívání. Tyto částice se pak dostávají do vzduchu, vody a potravinového řetězce, odkud se dostávají do našeho těla. Jakmile se plast dostane do těla, cestuje krevním řečištěm a může se usadit na jakémkoliv místě.
Plast a kardiovaskulární onemocnění
Plasty neovlivňují jen glukózovou intoleranci, poškození jater a střev. Mikroplasty a nanoplasty byly nalezeny přímo v lidských tepnách a mohou hrát klíčovou roli při vzniku infarktu a mrtvice.
Nedávná studie se zaměřila na pacienty, kteří podstoupili chirurgický zákrok k vyčištění krční tepny. Tento zákrok se provádí, když se v tepně usadí tukové pláty (plaky), které brání průtoku krve do mozku, což může vést k mrtvici. Po podrobnější analýze zjistili, že v těchto plakech se nacházejí mikroplasty a nanoplasty. Co bylo ještě překvapivější, u pacientů, kteří měli v cévách plast, byl výrazně vyšší počet případů infarktu, mrtvice a úmrtí v následujících letech než u těch, kteří plast v tepnách neměli. V plakech bylo až 51krát více mikroplastů než v cévách zdravých lidí.
Tato zjištění naznačují, že plast v cévách může působit jako spouštěč, který vyvolává nebo zhoršuje zánět v cévní stěně. Zánět je hlavním motorem vzniku plaku, a když je přítomen plast, celý proces se zrychluje a stává se agresivnějším. Plast v cévách neustále dráždí stěny, což vede k rozvoji a růstu plaku, který je pak nestabilnější a náchylnější k prasknutí.
Co s tím?
Možná se snažíte plastu vyhýbat, ale bohužel, jak ukázaly studie, je téměř nemožné se mikroplastům a tím spíše nanoplastům zcela vyhnout, a to kvůli jejich všudypřítomnosti v našem prostředí. Tyto poznatky by nás však měly donutit přehodnotit náš vztah k plastům a uvědomit si, že se nejedná jen o problém životního prostředí, ale i o problém našeho zdraví.
Není to jen otázka pro vědce, ale každý z nás se může zapojit do řešení tohoto problému. Můžeme se zasadit o snížení produkce plastů. Můžeme zvýšit poptávku po alternativách k plastovým výrobkům. Například nahradit plastové lahve za skleněné nebo nerezové, používat opakovaně použitelné tašky a obaly, a omezit konzumaci balených potravin.
Klíčové je podpořit výzkum. Studie, které se tímto tématem zabývají, jsou pouze začátkem. Je potřeba další výzkum, abychom lépe pochopili, jak se plast dostává do našeho těla, jaký má vliv na naše zdraví a jak se můžeme chránit. A především najít způsob, jak se plastu v našem těle zbavit. Podpora takového výzkumu je klíčová.
A další věc, kterou může udělat každý z nás, je zvyšování povědomí o nebezpečí s plasty spojenými. Je důležité o tomto problému mluvit a šířit informace, aby si lidé uvědomili, že plast není jen neškodný materiál. Jedná se o tichého zabijáka, který může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví každého z nás.
Zdroje:
https://www.eurekalert.org/news-releases/1084807
https://www.thesun.co.uk/health/34586980/tiny-plastic-particles-arteries-stroke-patients/?utm_source
