VVVK přijal závěry k veřejnému slyšení o komunitní prevenci

V rámci schůze VVVK byly projednávány závěry a výsledky veřejného slyšení „Rizikové chování dětí a mládeže – co ukazuje komunitní prevence v akci“, konaného v listopadu loňského roku.

Toto veřejné slyšení bylo svoláno na základě požadavků z regionů a navázalo na kulatý stůl „Podpora dětí s náročným chováním se zvoněním nekončí, aneb co po vyučování“, který se konal v květnu loňského roku v Senátu pod mojí záštitou a ve spolupráci s Nadačním fondem ZET a Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, MŠMT ČR, MV ČR, 1. lékařské fakulty UK a místních akčních skupin (MAS) z více regionů. Veřejného slyšení se rovněž účastnila odborná veřejnost, zástupci škol i neziskových organizací.

Během veřejného slyšení se potvrdil názor, že děti a mládež mají problémy s chováním nejen ve škole, ale i mimo vyučování. Z diskuse vyplynulo, že efektivní prevence nemůže být omezena jen na školní prostředí nebo dílčí resortní opatření, ale je nezbytné vytvořit systémový rámec. V České republice je sice řada institucí, které se tímto zabývají, ale jejich činnost není koordinovaná a systematická.

S doporučeními a výsledky veřejného slyšení jsem seznámila VVVK, který následně formuloval a přijal usnesení obsahující konkrétní kroky s důrazem na nutnost systémového, meziresortního a dlouhodobého přístupu k prevenci rizikového chování dětí a mladistvých a vytvoření pravidelné meziresortní platformy pro koordinaci prevence rizikového chování (např. včetně zapojení MAS jako přirozených koordinátorů komunitní prevence na místní úrovni a podpoření jejich rozvoje směrem ke komunitním centrům prevence). V rámci usnesení byla také příslušná ministerstva vyzvána k navázání meziresortního dialogu a k přípravě návrhu systémových opatření v oblasti komunitní prevence. Ve vztahu k vládě ČR usnesení dále obsahuje výzvu k zajištění systémové podpory komunitní prevence jako integrální součásti národní politiky v oblasti závislostí, duševního zdraví a rizikového chování dětí a mladistvých, včetně adekvátního financování a strategického řízení.

„Místní akční skupina Boskovicko PLUS se v minulém roce zapojila do pilotního projektu, který byl zaměřen na téma komunitní prevence. V rámci realizace bylo na našem území zrealizováno několik akcí, které se věnovaly například tématům bezpečí dětí ve virtuálním světě, závislostí či prevence ve volnočasových aktivitách. Naše MAS ve spolupráci s Nadačním fondem ZET a MAS Horňácko a Ostrožsko spolupracovala na mapování stavu a potřeb v oblasti prevence. Jako výstup byla zpracována metodika, která nabízí návod jak v území začít s prevencí u dětí a mladých lidí. Metodika byla vytvořena ve spolupráci s odborníky na toto téma a nabízí tak praktický, srozumitelný, ale i systematický návod jak vůbec začít. V rámci projektu došlo také k proškolení metodiků prevence z území obou MAS. Jsme rádi, že jsme mohli na tomto projektu participovat a děkujeme za spolupráci paní senátorce Vítkové, která nám významně pomohla toto téma uvést do popředí“, uvedla Lenka Dvořáčková z MAS Boskovicko PLUS.

Nezbývá než si přát, aby tyto zformulované konkrétní kroky a postupy byly co nejdříve přeneseny a aplikovány v praxi.

Autor: Jaromíra Vítková | neděle 25.1.2026 20:58 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Jaromíra Vítková

  • Počet článků 113
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 213x
Senátorka za obvod č. 49 Blansko. V Senátu jsem zařazena do Klubu KDU-ČSL, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Podvýboru pro sport. Jsem členkou volební komise a stálou ověřovatelkou Senátu. Moje témata jsou: doprava, zejména D43, školství, nyní zejména řemeslné obory, životní prostředí, cestovní ruch, památky, neziskové organizace a další.

