V Boskovicích se diskutovalo nad novou školskou legislativou
Seminář s názvem „Nová legislativa v reálném životě MŠ a ZŠ“ byl zaměřen zejména na novinky v oblasti financování, které dopadají nejen na školy, ale také na zřizovatele a na problematiku slučování mateřských škol a prázdninový provoz.
Jedním z hlavních témat byla novela, která zavádí tříleté přechodné období pro přípravu na slučování školských právnických osob. V debatě zaznělo, že nejde primárně o rušení školních budov nebo místního poskytování vzdělávání, ale o slučování právních subjektů a administrativního zázemí. Prakticky to znamená změny v řízení, účetnictví, personálním a provozním zajištění i v rozdělení odpovědnosti mezi školou a zřizovatelem. PhDr. Simona Weidnerová, MBA, ve svém vystoupení s odkazem na vlastní výzkum upozornila, že představa plošného převodu agend z mateřských škol na základní školu nebo na obec neodpovídá reálnému provozu. „Výzkum ukazuje, že delegovat lze nanejvýš technickou nebo servisní část některých činností. To podstatné ale zůstává na mateřské škole i po sloučení: příprava podkladů, průběžná kontrola vykazovaných dat, sběr dat pro výkaznictví, znalost konkrétních dětí a rodin, operativní rozhodování i finální odpovědnost. U agend navázaných na každodenní provoz, personální výpadky, komunikaci s rodiči nebo správní rozhodování nejde o skutečnou delegaci agendy, ale často jen o přesun jedné dílčí fáze práce jinam.“
Významná část jednání se soustředila také na souběh této změny s novým nastavením financování nepedagogických pracovníků. Právě spojení obou kroků bylo na setkání označeno za mimořádně závažné zejména pro malé školy a malé obce, protože se promítá do každodenního fungování škol, do organizační kapacity zřizovatelů i do možností, jak zajistit provoz bez další administrativní zátěže.
„Novela zákona, která mění financování nepedagogických pracovníků a současně ukládá slučování škol s tříletým přechodným obdobím, aby se školy a obce mohly připravit na fúzi, představuje systémovou změnu srovnatelnou rozsahem s reformou z roku 2000, kdy se rušily školské úřady,“ uvedla PhDr. Simona Weidnerová, MBA. Současně zdůraznila, že u mateřských škol nelze slučování chápat jako jednotný model. Jinou logiku má spojování více mateřských škol a jinou spojení mateřské a základní školy.
Upozornila jsem, že část administrativního a ekonomického zázemí lze sdílet, ale provoz mateřských škol má podle ní své limity a při spojení se základní školou je nutné hlídat, aby potřeby předškolního vzdělávání nezůstaly v pozadí. Debata se proto také věnovala prázdninovému provozu mateřských škol. Dlouhodobě neřešené problémy s prázdninovým provozem mateřských škol jsou vážné a výzkum ukazuje, že sloučení škol nepomůže problémy vyřešit.
Odborné setkání v Boskovicích tak otevřelo věcnou debatu o tom, jak se legislativní změny promítnou do organizace vzdělávání v území, do řízení škol i do odpovědnosti obcí jako zřizovatelů. Z debaty je zřejmé, že pro mateřské školy to nebude jednoduchý proces. Pokud má slučování fungovat, musí být dobře připravené jeho konkrétní parametry, jasně rozdělené role, odpovědnost i vztahy mezi centrálním vedením a jednotlivými pracovišti. Mateřské školy i jejich zřizovatelé budou potřebovat odbornou a metodickou pomoc. Jsem připravena jim v této přípravě aktivně pomáhat.
Jaromíra Vítková
Inspektoři hlídají kvalitu škol, sami ale berou méně než učitelé.
Upozorňuji na dlouhodobě neodpovídající finanční ohodnocení školních inspektorů a kontrolních pracovníků České školní inspekce. Přicházím proto s konkrétními návrhy na změnu, které vycházejí přímo z podnětů samotných zaměstnanců.
Jaromíra Vítková
Dlouhodobě upozorňuji na násilné odběry orgánů v Číně
Již delší dobu se systematicky věnuji problematice porušování lidských práv v totalitních režimech, včetně otázky nedobrovolných a násilných odběrů orgánů v Čínské lidové republice.
Jaromíra Vítková
VVVK přijal závěry k veřejnému slyšení o komunitní prevenci
V rámci schůze VVVK byly projednávány závěry a výsledky veřejného slyšení „Rizikové chování dětí a mládeže – co ukazuje komunitní prevence v akci“, konaného v listopadu loňského roku.
Jaromíra Vítková
Senát se na posledním plénu roku 2025 zabýval situací politických a válečných vězňů
Senát Parlamentu ČR se na svém posledním plenárním zasedání roku 2025 zabýval alarmující situací politických a válečných vězňů v Rusku v souvislosti s pokračující agresí Ruské federace proti Ukrajině.
Jaromíra Vítková
Senát hostil veřejné slyšení o komunitní prevenci: první krok k systémové ochraně dětí
V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo veřejné slyšení k tématu prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Lidé mysleli, že bohatneme na problémech starých lidí, říká ředitel sítě domovů pro seniory
Česko rychle stárne a systém na to nestačí. Podle demografických projekcí bude kolem roku 2050...
Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Zasahují hasiči
Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami...
Řidič se na Uherskohradišťsku několikrát přetočil přes střechu. Nehodu nepřežil
Řidič osobního auta nepřežil v pátek večer havárii u Buchlovic na Uherskohradišťsku....
V Libomyšli na Berounsku zemřel řidič, kterého auto přimáčklo na vrata
V Libomyšli na Berounsku dnes zemřel řidič, jemuž se rozjelo auto a přimáčklo ho na vrata. Špatně...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
