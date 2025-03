Senátorka Vítková podpořila ústavní stížnost proti Úhradové vyhlášce na rok 2025

Prostřednictvím skupiny senátorů a senátorek byla podána ústavní stížnost proti návrhu takzvané Úhradové vyhlášky na rok 2025. Návrh konkrétně směřuje proti příloze č. 1 a příloze č. 10 vyhlášky.

Ministerstvo zdravotnictví každoročně vydává Úhradovou vyhlášku, jejíž smyslem je zajistit spravedlivé a transparentní rozdělení prostředků veřejného zdravotního pojištění mezi poskytovatele zdravotních služeb. Jinými slovy je tato vyhláška vydávána proto, aby bylo zajištěno financování kvalitní a dostupné zdravotní péče pro pojištěnce a stanovena výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro daný kalendářní rok. Jedná se o základní nástroj cenové regulace v systému veřejného zdravotního pojištění, který určuje rozhodující část příjmů poskytovatelů zdravotních služeb.

Problém v návrhu Úhradové vyhlášky na rok 2025 je především v tom, že tato nezajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb úhrady, které by pokryly jejich nezbytné náklady, dochází ke zjevné diskriminaci menších a regionálních poskytovatelů zdravotních služeb tím, že zavádí odlišné úhrady za shodné výkony na základě statutu poskytovatele, zavedení tzv. koeficientu centralizace a nákladových modifikátorů nepřiměřeně zvýhodňuje velká centra a centra vysoce specializované péče, zatímco menší nemocnice dostávají úhrady, které neodpovídají reálným nákladům na péči a v neposlední řadě je nepřímo ekonomicky likvidována dostupná regionální péče, což má vliv na pacienty a jim poskytovanou zdravotní péči.

Je nepřípustné, aby takovýmto zásadním způsobem byla omezována dostupnost péče v menších nemocnicích. Všichni pacienti by měli mít rovný přístup ke zdravotní péči, bez ohledu na to, zda se jedná o regionální nemocnici nebo nemocnici ve velkém městě. Problémy s úhradami znám z minulých let z Nemocnice Boskovice s.r.o. Již tehdy jsem považovala za nespravedlivé, aby za stejné lékařské výkony, byly poskytovány jiné výše úhrad, podle toho, kde se nemocnice nachází. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ústavní stížnost podpořit, protože si myslím, že zajištění zdravotní péče je základním právem každého občana.

Dle ústavní stížnosti je zasahováno do práv zakotvených v Listině základních práv a svobod, protože takto nastavená Úhradová vyhláška poškozuje základní funkce systému veřejného zdravotního pojištění a jsou vynakládány prostředky na něco, co neodpovídá protihodnotě nákladů za poskytované hrazené služby, naproti tomu stejně účinná léčba je nedůvodně podfinancovaná jinde a nedochází tak k racionální ani k efektivní alokaci prostředků veřejného zdravotního pojištění.