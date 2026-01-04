Senát se na posledním plénu roku 2025 zabýval situací politických a válečných vězňů

Senát Parlamentu ČR se na svém posledním plenárním zasedání roku 2025 zabýval alarmující situací politických a válečných vězňů v Rusku v souvislosti s pokračující agresí Ruské federace proti Ukrajině.

Senátoři vzali na vědomí závěry kulatého stolu „Podpora politických vězňů“, který se uskutečnil 11. listopadu 2025 v Senátu.

Na organizaci kulatého stolu jsem se podílela a zároveň jsem na plénu vystupovala jako zpravodajka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK). Kulatý stůl se konal ve spolupráci s organizací Gulag.cz a upozornil na systematické porušování lidských práv tisíců ukrajinských civilistů a válečných zajatců zadržovaných v ruských věznicích.

Senát při projednávání rovněž zohlednil usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ze dne 10. prosince 2025 a připomněl závěry mezinárodních institucí, podle nichž se Ruská federace dopouští válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně mučení a nelidského zacházení.

Přijaté usnesení vyzývá vládu ČR k dalším aktivním krokům na podporu politických a válečných vězňů, zejména k uplatňování mezinárodního tlaku, prosazování sankcí vůči odpovědným osobám, zajištění přístupu vězněných ke zdravotní péči a k posilování tohoto tématu na mezinárodních fórech, jako jsou OSN, OBSE a Evropská unie.

Senát zároveň zdůraznil, že na osudy tisíců vězněných osob nesmí být zapomenuto ani v rámci jednání o ukončení bojů na Ukrajině a že zákaz mučení je absolutní a nepřijatelný za jakýchkoli okolností.

Autor: Jaromíra Vítková | neděle 4.1.2026 13:40

Jaromíra Vítková

  • Počet článků 112
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 214x
Senátorka za obvod č. 49 Blansko. V Senátu jsem zařazena do Klubu KDU-ČSL, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Podvýboru pro sport. Jsem členkou volební komise a stálou ověřovatelkou Senátu. Moje témata jsou: doprava, zejména D43, školství, nyní zejména řemeslné obory, životní prostředí, cestovní ruch, památky, neziskové organizace a další.

