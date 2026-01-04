Senát se na posledním plénu roku 2025 zabýval situací politických a válečných vězňů
Senátoři vzali na vědomí závěry kulatého stolu „Podpora politických vězňů“, který se uskutečnil 11. listopadu 2025 v Senátu.
Na organizaci kulatého stolu jsem se podílela a zároveň jsem na plénu vystupovala jako zpravodajka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK). Kulatý stůl se konal ve spolupráci s organizací Gulag.cz a upozornil na systematické porušování lidských práv tisíců ukrajinských civilistů a válečných zajatců zadržovaných v ruských věznicích.
Senát při projednávání rovněž zohlednil usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ze dne 10. prosince 2025 a připomněl závěry mezinárodních institucí, podle nichž se Ruská federace dopouští válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně mučení a nelidského zacházení.
Přijaté usnesení vyzývá vládu ČR k dalším aktivním krokům na podporu politických a válečných vězňů, zejména k uplatňování mezinárodního tlaku, prosazování sankcí vůči odpovědným osobám, zajištění přístupu vězněných ke zdravotní péči a k posilování tohoto tématu na mezinárodních fórech, jako jsou OSN, OBSE a Evropská unie.
Senát zároveň zdůraznil, že na osudy tisíců vězněných osob nesmí být zapomenuto ani v rámci jednání o ukončení bojů na Ukrajině a že zákaz mučení je absolutní a nepřijatelný za jakýchkoli okolností.
Jaromíra Vítková
Senát hostil veřejné slyšení o komunitní prevenci: první krok k systémové ochraně dětí
V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo veřejné slyšení k tématu prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.
Jaromíra Vítková
Jednání k problematice systémových nerovností mezi zaměstnanci mateřských škol
V pondělí 22. září 2025 se v Senátu uskutečnilo odborné jednání věnované otázkám právní nejistoty a systémových nerovností, které dopadají na zaměstnance mateřských škol, zejména v období letního a vánočního provozu MŠ.
Jaromíra Vítková
Příprava I/73 pokračuje
V pondělí 21. července 2025 proběhla tisková konference k budování strategických silnic v Jihomoravském kraji, které jsem se zúčastnila i já.
Jaromíra Vítková
Novela zákona o dovozu kulturních statků na celní území EU prošla Senátem
Senát na své středeční schůzi schválil novelu zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území EU, která je druhou ze dvou plánovaných fází implementace nařízení EU.
Jaromíra Vítková
Zasedala meziresortní pracovní skupina k problematice toulavých a opuštěných zvířat
Dlouhodobě se věnuji problematice registru psů, koček a útulkových zvířat. V loňském roce jsem řešila v Senátu petici Za změnu zákonů pro kočku, avšak tímto moje iniciativa neskončila, ba naopak.
