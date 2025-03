Ministr životního prostředí opět navštívil senátní obvod senátorky Vítkové

V minulých dnech navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík opět můj senátní obvod a společně jsme navštívili firmu Gatema a jednali jsme se starosty obcí Malá Haná.

Spolu s ministrem jsme zamířili do boskovické firmy Gatema, která je významným českým hráčem na poli informačních technologií a specializuje se na výrobu desek plošných spojů. Ve firmě Gatema nám byla přestavena výroba plošných spojů a mimo jiné jsme se bavili i o ekologii a firemní společenské odpovědnosti, na které si zakládají. Firmu znám již z doby mého působení na radnici a obdivuji, jakých úspěchů dosáhla. Ráda jsem po delší době do firmy opět zavítala a podívala se, co je nového a kam se za tu dobu opět posunuli.

Po návštěvě Gatemy jsme zamířili na společné jednání do Cetkovic se starosty Mikroregionu Malá Haná. Představitelé těchto obcí založili již v roce 2017 Dobrovolný svazek obcí TS Malá Haná, který provozuje Společnost s ručením omezeným TS Malá Haná s.r.o. Společnost zajišťuje svoz odpadů u tří měst, 50 obcí a přibližně 100 firem. Na setkání se intenzivně diskutovalo o novele zákona, a především o zálohování. Starostové považují návrh zálohovat PET lahve a plechovky za nesystémový, jeho vybudování se jeví jako drahé a zdražující odpadové hospodářství obcí.

Ministr Hladík vysvětlil důvody zavedení zpětného odběru:

„Je to úplně jednoduché. Pokud se nezavede zálohování podle české legislativy do roku 2027, bude se muset zavést povinně podle podmínek EU. Systém už ale nebude tak výhodný pro obce, které podle českého návrhu dostanou 15 % z nevrácených záloh, a ani pro obchodníky. K povinnému zálohování totiž směřuje nově přijaté evropské nařízení o obalech a obalových odpadech. Podle něj musíme splnit za rok 2026 cíl 80 % sběru plastových lahví a plechovek a od roku 2029 splnit alespoň 90 % sběru. Pokud státy v roce 2026 vysbírají 80 % PET lahví a plechovek, mohou si požádat o výjimku ze zálohování. To ale ČR při současném sběru 75 % plastových nápojových lahví a pouze 26 % plechovek nesplní,“ vysvětlil ministr Hladík.

A dodal: „Český systém zálohování jsme na ministerstvu navrhli tak, aby byl výhodný pro přírodu, pro obce (které oproti návrhu EU dostanou 15 % z nevrácených záloh), pro obchodníky i pro občany. A stát ani obce nebudou muset platit ani korunu, vše zaplatí operátor systému. Jinými slovy, systém si na sebe vydělá. Zálohování PET lahví a plechovek pomůže dostat k recyklaci více než 2,5 miliardy kusů plastových lahví a nápojových plechovek, snížit množství nevyužívaného odpadu a také zmenšit znečištění veřejných míst jak ve městech a obcích, tak ve volné krajině (tzv. littering). Díky zálohování se z 900 milionů PET lahví a plechovek, které každoročně skončí v přírodě, na skládce či ve spalovně, stane znovu cenná surovina pro výrobu nových nápojových obalů.“