Lidé nechtějí kamenolom v Kuničkách
Záměr počítá s vybudováním kamenolomu na ploše téměř 14,6 hektaru s roční kapacitou těžby a prodeje granodioritu až 500 kt ročně. Podle obyvatel regionu by realizace projektu znamenala výrazné zvýšení nákladní dopravy s denní kapacitou 120 vozidel, hluku a prašnosti a zároveň by mohla negativně ovlivnit vodní zdroje, krajinný ráz i ekologickou stabilitu území v blízkosti CHKO Moravský kras.
Veřejného projednání se zúčastnili zástupci samospráv, odborníci na ochranu přírody a krajiny, zástupci společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o., představitelé Jihomoravského kraje, společnosti Salm, a.s., starostky a starostové okolních obcí i široká veřejnost. Přítomen byl také bývalý ministr životního prostředí a poslanec Petr Hladík. Samotnému jednání předcházelo šetření na místě, kde by se měl záměr realizovat.
Diskuse byla místy velmi emotivní a potvrdila silné obavy místních obyvatel z dopadů plánované těžby na kvalitu života v regionu. Občané upozorňovali zejména na zvýšenou dopravní zátěž, možné ohrožení pramenišť a zdrojů pitné vody, devastaci přírody a nevratné zásahy do krajin a znehodnocení jejich majetků.
Jsem přesvědčena, že hlas občanů musí být v této věci důkladně vyslyšen. Lidé mají oprávněné obavy o své majetky, životní prostředí, zdraví i budoucnost krajiny, ve které žijí. Veřejné projednání ukázalo, že nejde pouze o lokální problém, ale o otázku dlouhodobé ochrany přírody a kvality života v celém regionu.
Petice bude dále projednávána na Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.
Jaromíra Vítková
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