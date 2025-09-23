Jednání k problematice systémových nerovností mezi zaměstnanci mateřských škol
Hlavním tématem diskuse byla dlouhodobě neřešená strukturální nerovnost v postavení pedagogických pracovníků mateřských škol, jež se projevuje zejména:
· nerovnými možnostmi čerpání zákonné dovolené v režimu celoročního provozu,
· výraznými regionálními rozdíly v míře zátěže zaměstnanců během letního a vánočního provozu,
· a nejednotnými organizačními a právními podmínkami mezi jednotlivými zřizovateli, kdy ředitelé škol postrádají jasnou metodickou i legislativní oporu.
Z diskuze vyplynulo, že absence závazných pravidel pro tzv. „omezený provoz“ v červenci, srpnu a o vánočních prázdninách vytváří prostředí, v němž jsou pracovní práva zaměstnanců MŠ chráněna nerovnoměrně. Ředitelé jsou tak vystaveni nejen právní nejistotě, ale i reputačním rizikům plynoucím z mediálního tlaku.
Na jednání byly představeny výsledky pětiletého longitudinálního výzkumu, který ukazuje, že ředitelé mateřských škol dlouhodobě operují v tzv. právním vakuu. Současné znění § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. sice umožňuje omezit provoz, avšak neobsahuje žádná interpretační kritéria a zcela opomíjí důsledky pro pracovní podmínky pedagogických pracovníků. Diskutující se proto shodli, že je nezbytné doplnit další data pro věcný návrh možných variant řešení.
Právní ochrana zaměstnanců mateřských škol nesmí být závislá na regionálních odlišnostech. Je nutné, aby stát nastavil jasná a předvídatelná pravidla, která zaručí rovné pracovní podmínky napříč celou republikou – bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a vyžaduje legislativní i metodickou reakci.
Jaromíra Vítková
Příprava I/73 pokračuje
V pondělí 21. července 2025 proběhla tisková konference k budování strategických silnic v Jihomoravském kraji, které jsem se zúčastnila i já.
Jaromíra Vítková
Novela zákona o dovozu kulturních statků na celní území EU prošla Senátem
Senát na své středeční schůzi schválil novelu zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území EU, která je druhou ze dvou plánovaných fází implementace nařízení EU.
Jaromíra Vítková
Zasedala meziresortní pracovní skupina k problematice toulavých a opuštěných zvířat
Dlouhodobě se věnuji problematice registru psů, koček a útulkových zvířat. V loňském roce jsem řešila v Senátu petici Za změnu zákonů pro kočku, avšak tímto moje iniciativa neskončila, ba naopak.
Jaromíra Vítková
MAP jako spojovací článek vzdělávání v regionech končí, a co dál?
MAP neboli místní akční plány rozvoje vzdělávání, jsou projektové aktivity financované z evropských fondů, jejichž cílem je zlepšení kvality vzdělávání v území.
Jaromíra Vítková
Výstava Pod vašimi křídly je ke zhlédnutí v Senátu
Putovní výstava Pod vašimi křídly projektu Nebýt na to sama, byla v úterý 27. května představena na slavnostní vernisáži v Senátu Parlamentu České republiky.
