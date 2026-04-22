Inspektoři hlídají kvalitu škol, sami ale berou méně než učitelé.
Školní inspektoři, kteří hodnotí kvalitu výuky, metodicky vedou pedagogy a kontrolují fungování škol, jsou aktuálně zařazeni do 12. platové třídy. Kontrolní pracovníci spadají dokonce jen do 11. třídy. Jejich platy jsou přitom dlouhodobě nižší než mzdy učitelů, jejichž práci posuzují. Rozdíl činí v průměru minimálně 6 000 Kč v základním platu, bez započtení příplatků. Ve srovnání s řediteli škol je propast ještě výraznější.
Tento nepoměr neodpovídá náročnosti, odpovědnosti ani požadavkům na odbornost těchto pozic. V důsledku vede mimo jiné k vysoké fluktuaci zaměstnanců. Přitom právě Česká školní inspekce hraje zásadní roli při zajišťování kvality vzdělávání v Česku. Práce inspektorů vyžaduje vysokou odbornost, nezávislost a minimálně pětiletou pedagogickou praxi.
Proto navrhuji konkrétní kroky: zařazení školních inspektorů do 13. platové třídy, jejich převedení do tarifní tabulky pedagogických pracovníků a navýšení tarifních platů tak, aby došlo k narovnání rozdílů mezi inspektory a učiteli. Požadavek má podle mě širokou podporu napříč regiony, což dokládají podpisové archy z jednotlivých inspektorátů.
Podnětem se již zabýval vzdělávací výbor, který vyzývá k nalezení systémového řešení a k realizaci navrhovaných změn.
Dlouhodobě upozorňuji na násilné odběry orgánů v Číně
Již delší dobu se systematicky věnuji problematice porušování lidských práv v totalitních režimech, včetně otázky nedobrovolných a násilných odběrů orgánů v Čínské lidové republice.
VVVK přijal závěry k veřejnému slyšení o komunitní prevenci
V rámci schůze VVVK byly projednávány závěry a výsledky veřejného slyšení „Rizikové chování dětí a mládeže – co ukazuje komunitní prevence v akci“, konaného v listopadu loňského roku.
Senát se na posledním plénu roku 2025 zabýval situací politických a válečných vězňů
Senát Parlamentu ČR se na svém posledním plenárním zasedání roku 2025 zabýval alarmující situací politických a válečných vězňů v Rusku v souvislosti s pokračující agresí Ruské federace proti Ukrajině.
Senát hostil veřejné slyšení o komunitní prevenci: první krok k systémové ochraně dětí
V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo veřejné slyšení k tématu prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.
Jednání k problematice systémových nerovností mezi zaměstnanci mateřských škol
V pondělí 22. září 2025 se v Senátu uskutečnilo odborné jednání věnované otázkám právní nejistoty a systémových nerovností, které dopadají na zaměstnance mateřských škol, zejména v období letního a vánočního provozu MŠ.
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
