Inspektoři hlídají kvalitu škol, sami ale berou méně než učitelé.

Upozorňuji na dlouhodobě neodpovídající finanční ohodnocení školních inspektorů a kontrolních pracovníků České školní inspekce. Přicházím proto s konkrétními návrhy na změnu, které vycházejí přímo z podnětů samotných zaměstnanců.

Školní inspektoři, kteří hodnotí kvalitu výuky, metodicky vedou pedagogy a kontrolují fungování škol, jsou aktuálně zařazeni do 12. platové třídy. Kontrolní pracovníci spadají dokonce jen do 11. třídy. Jejich platy jsou přitom dlouhodobě nižší než mzdy učitelů, jejichž práci posuzují. Rozdíl činí v průměru minimálně 6 000 Kč v základním platu, bez započtení příplatků. Ve srovnání s řediteli škol je propast ještě výraznější.

Tento nepoměr neodpovídá náročnosti, odpovědnosti ani požadavkům na odbornost těchto pozic. V důsledku vede mimo jiné k vysoké fluktuaci zaměstnanců. Přitom právě Česká školní inspekce hraje zásadní roli při zajišťování kvality vzdělávání v Česku. Práce inspektorů vyžaduje vysokou odbornost, nezávislost a minimálně pětiletou pedagogickou praxi.

Proto navrhuji konkrétní kroky: zařazení školních inspektorů do 13. platové třídy, jejich převedení do tarifní tabulky pedagogických pracovníků a navýšení tarifních platů tak, aby došlo k narovnání rozdílů mezi inspektory a učiteli. Požadavek má podle mě širokou podporu napříč regiony, což dokládají podpisové archy z jednotlivých inspektorátů.

Podnětem se již zabýval vzdělávací výbor, který vyzývá k nalezení systémového řešení a k realizaci navrhovaných změn.

Autor: Jaromíra Vítková | středa 22.4.2026 20:54 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jaromíra Vítková

Dlouhodobě upozorňuji na násilné odběry orgánů v Číně

Již delší dobu se systematicky věnuji problematice porušování lidských práv v totalitních režimech, včetně otázky nedobrovolných a násilných odběrů orgánů v Čínské lidové republice.

12.2.2026 v 19:34 | Karma: 5,65 | Přečteno: 86x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

VVVK přijal závěry k veřejnému slyšení o komunitní prevenci

V rámci schůze VVVK byly projednávány závěry a výsledky veřejného slyšení „Rizikové chování dětí a mládeže – co ukazuje komunitní prevence v akci", konaného v listopadu loňského roku.

25.1.2026 v 20:58 | Karma: 0 | Přečteno: 57x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Senát se na posledním plénu roku 2025 zabýval situací politických a válečných vězňů

Senát Parlamentu ČR se na svém posledním plenárním zasedání roku 2025 zabýval alarmující situací politických a válečných vězňů v Rusku v souvislosti s pokračující agresí Ruské federace proti Ukrajině.

4.1.2026 v 13:40 | Karma: 3,87 | Přečteno: 75x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Senát hostil veřejné slyšení o komunitní prevenci: první krok k systémové ochraně dětí

V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo veřejné slyšení k tématu prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.

24.11.2025 v 19:55 | Karma: 0 | Přečteno: 54x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Jednání k problematice systémových nerovností mezi zaměstnanci mateřských škol

V pondělí 22. září 2025 se v Senátu uskutečnilo odborné jednání věnované otázkám právní nejistoty a systémových nerovností, které dopadají na zaměstnance mateřských škol, zejména v období letního a vánočního provozu MŠ.

23.9.2025 v 19:46 | Karma: 0 | Přečteno: 56x | Politická aréna - pro politiky
Jaromíra Vítková

  • Počet článků 115
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 212x
Senátorka za obvod č. 49 Blansko. V Senátu jsem zařazena do Klubu KDU-ČSL, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Podvýboru pro sport. Jsem členkou volební komise a stálou ověřovatelkou Senátu. Moje témata jsou: doprava, zejména D43, školství, nyní zejména řemeslné obory, životní prostředí, cestovní ruch, památky, neziskové organizace a další.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.